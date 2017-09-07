دولة أوروبية تعلن عن منحها الجنسية للأجانب بطريقة مبسطة.. وهذا شرطها الوحيد

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الخميس 7 سبتمبر/أيلول 2017، أن الأجانب الذين يستثمرون نحو 10 ملايين دولار في الشرق الأقصى الروسي، سيكون بمقدورهم الحصول على الجنسية الروسية بطريقة مبسطة.

وجاءت تصريحات الرئيس الروسي، خلال كلمة له في الجلسة العامة لمنتدى الشرق الاقتصادي، المنعقد في مدينة "فلاديفوستوك" الروسية، والذي يشهد مشاركة واسعة من قطاع الأعمال في اليابان وكوريا الجنوبية والصين.

وأكد بوتين، أن "رجال الأعمال الرواد لدينا، يستطيعون دخول البلاد كما لو أنها وطنهم، بالمعنى الدقيق للكلمة سيصبح وطنهم".

ولفت بوتين، الذي يسعى لتعزيز الاستثمارات في مناطق شرقي البلاد، إلى أن "السلطات تدرس حالياً الترتيبات المبسطة لمنح الجنسية الروسية للأجانب، الذين يستثمرون في الشرق الأقصى بقيمة 10 ملايين دولار أميركي".

ومازح الرئيس بوتين، روني تشيتشونغ تشان، منسق الجلسة العامة، وهو ياباني يشغل منصب مدير أكبر شركة خاصة في هونغ كونغ "Hang Lung Properties"، قائلاً: "على وجه الخصوص، يمكن عرض هذه الفرصة على منسق الجلسة العامة للمنتدى الاقتصادي".

وأضاف بوتين: "هو رجل أعمال، يقول إنه لولا هذا المنتدى لما كان هنا. من فضلك استثمر 10 ملايين دولار، وستأتي إلى هنا كما لو أنك تذهب إلى منزلك".