قصَفَتْه من داخل الأجواء اللبنانية.. إسرائيل تستهدف موقعاً عسكرياً لقوات الأسد في سوريا وتُسبب خسائر

قال نظام بشار الأسد، اليوم الخميس 7 سبتمبر/أيلول 2017، إن الطيران الإسرائيلي أطلق صواريخ عدة من الأجواء اللبنانية، على موقع عسكري في غربي سوريا، ما تسبَّب بمقتل "عنصرين في الموقع"، بحسب ما جاء في بيان للقيادة العامة للجيش السوري.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان، إن الموقع المستهدف يقع في منطقة مصياف، وهو مركز الدراسات والبحوث العلمية، ويخضع للعقوبات الأميركية بوصفه الهيئة السورية للأسلحة غير التقليدية.

ونفذت إسرائيل عدداً كبيراً من الغارات الجوية خلال سنوات الحرب الماضية في سوريا، ونادراً ما أعلنت عنها، واستهدفت غالباً مواقع لحزب الله اللبناني، الذي يقاتل إلى جانب قوات النظام في سوريا.