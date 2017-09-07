مبارك في أحدث صورة له خلال قضائه إجازة الصيف.. ملامحه تغيرت بعد خروجه من السجن

ظهر الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك في أحدث صورة له، وبدا بصحة جيدة وهو يبتسم خلال قضائه إجازة في أحد مصايف الساحل الشمالي لمصر، وظهر مبارك في الصورة التي نشرها مستخدمون على وسائل التواصل الاجتماعي، الخميس 7 سبتمبر/ أيلول 2017 وهو يحمل حفيدته فريدة جمال مبارك، وفي جواره ابنه جمال الذي كان يقود العربة.



وتحدثت وسائل إعلام مصرية أن مبارك سافر مع عائلته لقضاء فترة الصيف بالساحل الشمالى، حيث انتقلت العائلة منذ فترة للإقامة هناك، بعد توصيات من الأطباء بضرورة قيام مبارك بالاستجمام.



يذكر أنه في 24 مارس/آذار الماضي، خرج مبارك من مشفاه جنوبي القاهرة عائداً إلى منزله بمصر الجديدة "طليقاً" لأول مرة منذ نحو 6 سنوات، عقب توقيفه على ذمة قضايا في أبريل/نيسان 2011.

#ياخبر|صورة متداولة للرئيس الاسبق حسني #مبارك التقطت له خلال قضاءه اجازة مصيف بالساحل الشمالي مع ابنه وحفيدته pic.twitter.com/rvGeEYjkEX — Ya5abar | ياخبر (@Ya5abar) September 6, 2017