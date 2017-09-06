بالصور.. كيف تنقلُ مناسباتك وأعيادَ ميلاد أصدقائك من فيسبوك إلى خدمة تقويم جوجل؟

كأي شبكة اجتماعية أخرى، يُعدُّ موقع فيسبوك جيد يساعدك على تنظيم المناسبات وتذكر أعياد ميلاد أصدقائك بسهولة، بغض النظر عما إذا كنت من المعجبين بالموقع أم لا.

لكن للأسف، كثيراً ما تضيع الإشعارات المهمة بين عشرات الإشعارات الأخرى، وبالتالي قد تفوتك بعض المناسبات في حال لم تكن ممن يستخدمون الموقع يومياً.

لهذا، فالأجدر بك أن تزامن سجل مواعيدك الاجتماعية على موقع فيسبوك مع خدمة تقويم جوجل.

خدمة تقويم جوجل سهلة الاستخدام للغاية حسب تقرير مفصل وبالصور نشرته صحيفة The Independent البريطانية، وتتمتع بتصميم ملائم للمستخدم يتيح له الاطلاع على جدول أعماله اليومي أو الأسبوعي أو الشهري، فضلاً عن أنَّها ترسل للمستخدم تنبيهات بالمناسبات المختلفة، سواءٌ على الهاتف المحمول أو الحاسوب المكتبي، وتتيح إنشاء المناسبات في ثواني معدودة؛ لذلك فهي تحظى بشعبية واسعة بين المستخدمين.

في حين أنَّ النسخة التي يقدمها موقع فيسبوك من التقويم بسيطة التصميم، لكنَّها صغيرة الحجم ومكتظة بالمواعيد.

لحسن الحظ، يمكنك بسهولة شديدة نسخ مناسباتك من موقع فيسبوك إلى تقويم جوجل، وما عليك سوى اتباع الإرشادات الموضحة أدناه بالصور:

اختر "مناسبات/Events" من الشريط الموجود إلى يسار صفحة "آخر الأخبار/News Feed".











انتقل إلى المربع أسفل قائمة "مناسبات هذا الأسبوع/Events Happening This Week" في الجزء السفلي الأيمن من الشاشة.









لنسخ كل مناسباتك القادمة من موقع فيسبوك إلى تقويم جوجل، انقر بزر الفأرة الأيمن على اختيار "المناسبات القادمة/Upcoming Events" واختر "نسخ عنوان الرابط/Copy Link Address".









انتقل إلى حسابك على تقويم جوجل، وانقر على السهم المتجه لأسفل بجوار اختيار "تقويمات أخرى/Other Calendars"، ثم اختر "أضف عنوان الموقع/Add by URL".









ألصق العنوان في شريط "عنوان الموقع/URL" واضغط على "أضف التقويم/Add Calendar".









إذا كنتَ ترغب بنقل أعياد ميلاد أصدقائك أيضاً، كرر الخطوات السابقة (لكن بالضغط بزر الفأرة الأيمن على "أعياد الميلاد/Birthdays" بدلاً من "المناسبات القادمة/Upcoming Events").









بإمكانك أيضاً نقل مناسبة واحدة فقط من بين كل المناسبات الموجودة على موقع فيسبوك إلى تقويم جوجل. ما عليك سوى الانتقال إلى صفحة المناسبة المراد نقلها والضغط على زر "القائمة/Menu" بجوار زر "النشر/Share"، ثم اختيار "نسخ المناسبة إلى موقع آخر/Export Event".









يمكنك بعد ذلك حفظ المناسبة في تقويمك أو إرسالها إلى بريدك الإلكتروني.









نصائح سريعة لاستخدام جوجل كروم:

وعلى صعيدٍ آخر، نقدم لكم مجموعة من النصائح لاستخدام جوجل كروم، التي ستجعل يومكم أسهل وحياتكم أكثر إنتاجية:

إنَّ واحدة من أفضل الطرائق لكي تصبح مستخدماً محترفاً لمتصفح جوجل كروم هي أن تتعلم كيفية التحكم في المتصفح باستخدام مفاتيح الاختصار.

يمكنك تحديد العديد من التبويبات لسحبها إلى نافذة المتصفح، فقط اضغط باستمرار على مفتاح Ctrl في نظام التشغيل ويندوز أو مفتاح ⌘ في أجهزة ماك، ثُمَّ اضغط على التبويبات التي تريد تحديدها.

يمكنك إعادة فتح علامة تبويب أغلقتها دون قصد بالضغط على Ctrl + Shift + T في نظام التشغيل ويندوز أو على ⌘ + Shift + T في أجهزة ماك (يمكنك إعادة فتح حتى 10 تبويبات مغلقة سابقاً)

يمكنك تشغيل أي ملف وسائط متعددة مدعوم من جوجل كروم على حاسوبك عن طريق سحبه إلى نافذة المتصفح.

جوجل كروم لديه مدير المهام أو Task Manager الخاص به، فقط اضغط على زر القائمة الذي يقع يمين شريط العنوان (الزر المكون من ثلاث نقاط رأسية)، ثم اذهب إلى "المزيد من الأدوات - More Tools" ثم اختر "مدير المهام - Task Manager".

يمكنك استخدام مفتاح المسافة للانتقال إلى أسفل في صفحة الإنترنت، ويمكنك الانتقال إلى أعلى مرة أخرى بالضغط على مفتاحي Shift والمسافة.

هل تعلم أنَّ التيرانوصور الذي يظهره لك جوجل كروم عندما تفقد الاتصال بالإنترنت (يمكنك الوصول إلى هذه الصفحة بكتابة chrome://network-error/-106 في شريط العنوان)، يمكنه أن يقفز ويبدأ لعبة بسيطة شبيهة بلعبة ماريو للقفز فوق نباتات الصبار، فقط إذا ضغطت على مفتاح المسافة.