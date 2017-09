الأسئلة الـ12 التي أثارت فضول متابعي الموسم السابع من Game of Thrones

تحذير:إذا كنت من القلائل الذين لم يروه .. التقرير به إفشاء لأحداث الموسم السابع من مسلسل Game of Thrones، الحلقة السابعة: "The Dragon and the Wolf".



أنذرت مجريات أحداث الحلقة الأخيرة من الموسم السابع لمسلسل Game of Thrones الملحمي الشهير، بمستقبلٍ قاتمٍ إلى حدٍّ كبير، بما تحمله عاصفة جيش الأموات لمستقبل الأبطال في ويستروس.



إذ وصل ملك الليل "ملك جيش الأموات" بالفعل إلى ويستيروس، في حين رفضت سيرسي باطناً، الانضمام إلى المعركة الكبرى ضد جيش الأموات، بينما صرَّحت علناً بنيتها في المشاركة.



بعد الاستعراض والشرح الذي قدم في كينج لاندينج عن السائرين البيض وجيش الأموات، بدأت الكثير من الأحداث في التحرك سريعاً.

أتباع نيد ستارك يخططون بصورة رائعة لنصب فخ للرجل المسؤول عن كل التحريض والمؤامرات التي كانت سبباً في بداية الحرب التي قُتل فيها أفراد أسرتهم.

جيمي يتحول أخيراً ضد أفعال سيرسي، وملك الليل أو نايت كينج يستطيع بالفعل السيطرة على الجدار الجليدي المبني لحماية ممالك ويستروس، بمساعدة فيسيريون "التنين الثالث" الذي استطاع نايت كينج بعثه من جديد كأحد أفراد جيش الموتى.

ولكن مع حلول فصل الشتاء على ممالك ويستروس وانتشار الجليد، تبقى لدينا مجموعة من الأسئلة الملتهبة التي تشغل عقولنا وتؤذن بسلب النوم من أعيننا ليلاً حتى صدور الموسم الثامن.



وهنا نقدم لكم جميع تلك الأسئلة الرئيسية التي طرحها موقع Business Insider بعد حلقة النهاية من هذا الموسم.



1- متى بدأ أبناء نيد ستارك في التخطيط للخيانة والإيقاع بليتل فينجر أو اللورد بيلش؟







via GIPHY

كيف تم بالضبط التلاعب بليتل فينجر؟ هل تم التخطيط للإيقاع به بهذه الطريقة منذ البداية أم بدأ التخطيط لها فقط بعد محاولة ليتل فينجر في التحريض والإيقاع بين سانسا وآريا بعضها البعض؟ كذلك أيضاً يطرأ هذا السؤال بشدة، متى أخبر بران إخوته بما يعرفه؟



ربما كانت اللحظة المحورية هي لحظة المواجهة بين سانسا وآريا في الحلقة السادسة من هذا الموسم، المسماة بـ"ما وراء الجدار"، عندما سلمت آريا الخنجر إلى سانسا.

أو ربما أيضاً كانا يتلاعبان بالفعل بـليتل فينجر طوال الوقت، وقاما باختلاق التوتر المزعوم بينهما فقط، كي لا يدعا مجالاً للشك لدى ليتل فينجر، ويفوتا عليه اتخاذ أي إجراءات احترازية .



على الرغم من أن بران يعد غريباً الآن، إلا أنه بالتأكيد لا يزال مخلصاً لأسرته، الأمر الذي يجعلنا نعتقد أن أتباع نيد ستارك كانوا بالفعل يخططون لذلك طوال الوقت.

لا يمكن أن يكون بران قد حجب كل ما كان يعرفه عن ليتل فينجر حتى لاحظ أن أختيه على وشك التصادم، الذي ربما يؤدي إلى قتل بعضهم البعض.

2- هل سيقبل جون سنو أو (أيغون تارغريان كما تبين) تقليد التارغريان بسفاح المحارم ويواصل علاقته مع دينيريس تارغريان؟ أم أنه سينهيها على الفور؟







via GIPHY

المشهد الذي جمع بين جون وثيون في باحة العرش بقلعة دراغونستون يثبت أخلاق وتقاليد جون كأحد أفراد منزل ستارك، بغض النظر عمن هو والده الحقيقي.

حتى لو لم يتدفق دم نيد ستارك حقاً من خلال عروقه (مرة أخرى نذكركم، أن جون لا يعرف هذا حتى الآن)، إلا أن المشهد تضمن كيف وضح جون لثيون أن نيد ستارك سوف يكون دائماً والدهم.



ربما سيُصدم جون قليلاً عندما يدرك أن علاقته مع داني "دينيريس تارغريان" ما هي إلا ضرب من ضروب زنا المحارم، وهو ما ربما يدفعه لإنهاء تلك العلاقة.

حيث يعد زنا المحارم في الشمال أمراً شنيعاً، ونحن نراهن على أنه لن يتخلى عن أخلاقه وتقاليده بعد اكتشاف هويته الأصلية، إنه ما زال جون سنو الذي يرفض التمادي والاستمرار في الخطأ، تماماً مثل نيد ستارك.



3- هل سيقبل جون وضعه الحقيقي كوريث شرعي للعرش وينافس دينيريس تارغاريان على أحقية العرش الحديدي؟







via GIPHY



جون يعترف بهذا في كثير من الأحيان، أنه لا يبحث عن السلطة ولا يريد أن يحكم. يفعل ذلك لأنه لا بد عليه أن يفعل، إنه القسم الذي قطعه على نفسه كونه أحد أفراد النايت ووتش، أو حراس الليل القائمين على حماية شعبهم.

هذا وقد عزم بالفعل على الانحناء والخضوع للملكة دينيريس تارغريان.



ولكن ماذا سيفعل عندما يجد أن أحقيته في اعتلاء العرش الحديدي أقوى من أحقيتها له؟ هل سيتنافس معها، أم سيدعها تأخذ مكانه، حتى يتمكن هو من البقاء في الشمال؟



4- إلى أين يتجه جيمي؟







via GIPHY

قبل أن يدرك جيمي خطة سيرسي بتجاهل جيش الموتى والسائرين البيض، كنا قد رأيناه وهو يخطط برفقة بعض من قادة جنوده للسفر بقيادة جيشه إلى وينترفيل.



ربما تكون هذه هي وجهة جيمي الآن، ربما يتوجه إلى وينترفيل لتحذير الجميع من النوايا الحقيقية لسيرسي.



5- هل سيتوجب على جميع المقيمين في وينترفيل الانتقال إلى الجنوب في نهاية المطاف؟







via GIPHY



وبمجرد أن تنتشر الأخبار أن جيش الموتى قد عبر الجدار، وأصبح رسمياً في ويستيروس، جميع من في وينترفيل (بحلول وقت عرض الموسم الثامن، فإن غالبية طاقم العمل من الممثلين سيكونون هناك) ربما سيتجهون جنوباً. ولكن إلى أين سوف يذهبون؟



التحرك جنوباً لتأخير المعركة مع جيش الموتى خيار يمكنهم من الاستعداد للمعركة الكبرى ربما يسرع القتال مع سيرسي، وربما يكون سبباً في حشد الجميع معاً مرةً أخرى. ولكن في هذه المرة سيتم سفك الكثير من الدماء.

6- هل بودريك وبرون سيبقيان على حالهما من الاستجمام في كينج لاندينج، أم أننا سوف نراهما في وينترفيل؟







via GIPHY

إذا كانا لا يزالان في كينج لاندينج، فذلك يدعو للقلق، إذ إنه لا وجود للأمان لأي أحد في محيط تواجد سيرسي، خاصةً رجلين اعتبرا من أصدقاء أخوها تيريون لانيستر.



7- هل ستقوم سيرسي ويورون بمهام مستحيلة؟







via GIPHY

ستستخدم سيرسي جيش السيل سوردس "أو جيش بيع السيوف" من إسوس، لاستعادة جميع الأراضي التي فقدتها في جنوب ويستيروس، في حين يقاتل أعداؤها جيش الموتى والسائرين البيض في الشمال.



ولكن هل أخذت سيرسي في الاعتبار أن جيشاً من المرتزقة أو الجنود الذين دُفعت لهم أجور للقتال ربما قد يرفضون أو يتخلون عن حرب تشمل في صفوفها تنانين، أو دوثراكي، أنساليد (الأنساليد هم نخبة من المحاربين الذين تم خصيهم وهم صغار تم تدريبهم في أستابور، واحدة من المدن الثلاث الكبرى في خليج سلافر)، وجيش من الموتى تقودهم مجموعة من السائرين البيض؟

ربما لا، لأن هذه المرأة لا تفكر في المستقبل، ولا تستخدم عقلها في التفكير، ولكن يدفعها الحقد والكراهية وحب السلطة.



8- هل استعاد تيريون تفكيره العبقري مرة أخرى؟







via GIPHY

لقد رأينا قليلاً من شخصية تيريون القديمة خلال اجتماعه المذهل مع سيرسي. حيث يخبرها بأن تقتله، لكنها ترفض، وبدلاً من ذلك تعلن عن نيتها دعم المعركة الكبرى ضد جيش الموتى. وكما يبدو ذكياً للغاية في هذا المشهد، إلا أنه ليس بالذكاء الكافي لإدراك أن سيرسي في الحقيقة تتلاعب به.



متى سوف نحصل على تيريون العبقري مرة أخرى؟ لقد اعتاد على التفكير في الخطوات التي ربما يفكر فيها جميع الأشخاص الآخرين. هل حجب ولاءه لدينيرس تلك الرؤية وشلَّ عقله عن التفكير السيلم؟ نأمل أن سماعه لدينريس وجون وقد اختلا ببعضهما في غرفتها على القارب سوف يقرع عقله مرةً أخرى، ويعيد إليه صوابه وعبقريته. ويستيروس تحتاج له في البقاء على قيد الحياة.



9- هل سيستطيع ثيون إيجاد يارا؟







via GIPHY

في كينج لاندينج، أعلن يورون أنه متجه إلى جزر الحديد "جزر ايرون"، ويعتزم ثيون ملاحقته لإيجاد شقيقته مرة أخرى وتحريرها. في حين أن سيرسي تخبر جيمي أن يورون توجه بالفعل إلى إسوس لجلب الشركة الذهبية إلى كينج لاندينج.



ماذا سيعني ذلك لمهمة ثيون في إنقاذ أخته؟ وما الدور الذي سيقوم به ثيون من خلال الأحداث المقبلة في هذه القصة؟



10- هل سيعترف سام بجيلي نظير اكتشافها؟









نحن بالتأكيد نأمل في ذلك. يحصل سام في الوقت الحالي على كل الحظوة والمكانة. نحن نؤمن بأنه رجل لطيف، لذلك نأمل أن يفعل. كما أن جيلي تستحق ذلك!

ما مدى القوى الخارقة لبران بالضبط؟ وما حدودها؟ لم يكن يعرف أن جون قد وُلد من قبل زواج شرعي، ولم يمكنه التوصل إلى تلك اللحظة ورؤيتها حتى قام سام بإخباره بذلك.

حتى الآن بران صرَّح فقط بأنه يمكنه رؤية الأشياء في الماضي والحاضر، ولكن من غير الواضح مدى قدرته وسيطرته على ذلك.

حتى أخبره سام عن مذكرات الهاي سيبتون، على سبيل المثال، بران لم يكن لديه أدنى فكرة أن جون هو في الواقع تارغريان. ولكن بمجرد أن أخبره سام عن فسخ زواج ريغال السابق وزواجه من ليانا، حتى تمكن من رؤية الحدث وإدراكه.

ومن المثير للاهتمام ملاحظة أن قدرة بران على الرؤية تزداد بزيادة ما يعرفه. إنه يبدو على علم بكل شيء، لكنه ما زال يحتاج إلى القليل من المساعدة للوصول إلى بعض الأشياء التي قد لا تطرأ على ذهنه.

عام 2019 سيشهد الجزء الأخير من مسلسل

Game of Throne، والذي من المفترض أن يحمل عنواناً The End is Here إيذانا بالحرب الكبرى بين الأحياء وجيش الموتى حسب تقرير Forbes، وهي الحرب التي طالب جون سنو بضرورة تكاتف كل الممالك ضد جيوش الوايت وواكرز.

المسلسل بطولة بيتر دنكليج، ولينا هيدي، ونيكولاج كوستير، ومايسي ويليامز، وصوفيا تارنر، وكيت هارينغتون، وإميليا كلارك. حاز بيتر دنكليج لي جائزتي الإيمي والغولدن غلوب عن أفضل ممثل مُساعد عن أدائه، كما وصلت ترشيحات المسلسل إلى 233 ترشيحاً، فاز منها بـ124 جائزة منها، كما حقق المسلسل رقماً قياسياً بعدد مرات الفوز بجوائز Emmy لمسلسل في سنة واحدة، بفوزه 12 من أصل 24 ترشيحاً.