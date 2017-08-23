نانسي عجرم ترتدي فستاناً بـ4000 دولار وآن هاثاواي بـ15 دولاراً.. كيف تختلف إطلالات فنانات العرب عن نجمات هوليوود؟

نشرت الفنانة نانسي عجرم أحدث صورها التي تظهر فيها بإطلالة مختلفة، تتناسب مع أجواء الصيف، مرتدية تنورة طويلة من اللون الأحمر والأزرق والأخضر والأسود من مجموعة Rosie Assoulin، مع حقيبة يد Delduca.

Thank u for being a wonderful lady, full of energy, full of life, and thank u for being a great host today 😍💚💙 @poussyelmurr #nancyajram A post shared by Nancy Ajram (@nancyajram) on Aug 21, 2017 at 1:38pm PDT

لم تكن إطلالتها المميزة هي اللافتة للنظر فقط، بل تكلفتها العالية، التي تخطَّت 4000 دولار.

وليست هذه هي المرة الأولى التي ترتدي فيها نانسي عجرم ملابس باهظة الثمن، فقد سبق ولفتت النظر في برنامج "أراب أيدول" مرتدية "شورتاً" يبلغ سعره 1000 دولار، وجاكيت وصل ثمنه إلى 1200 دولار.

"فساتين من الذهب" موضة النجمات العرب في مناسبات مختلفة

نفس الأمر تكرَّر مع مريام فارس، فقد تعرَّضت لانتقادات كثيرة بسبب فستانها المطرز بخيوط من الذهب 24 قيراطاً، الذي ظهرت به في برنامج "أنا والعسل" مع نيشان، وبلغت تكلفته ربع مليون دولار، ومن تصميم رامي القاضي.

وقد ظهرت الممثلة المصرية سمية الخشاب أيضاً بفستان مرصع بـ200 قيراط من الألماس واللؤلؤ، على منصة عرض أزياء نظمه المصمم اللبناني وليد عطالله في سلطنة عمان.

سميه الخشاب دخلت موسوعه جينيس لارتدائها اغلى فستان زفاف ف العالم قيمته ٢.٥مليون دولار 😂😂😂😂 مرصع ب الالماس والياقوت 😂😂 pic.twitter.com/U4ZHiU3gl9 — Amenity (@Rehamoha) June 10, 2015

"أحلام" أكثر نجمات العرب بذخاً في إطلالتها

أما أكثر الفنانات تعرضاً للانتقاد فهي الفنانة أحلام، التي ظهرت في برنامج "أراب أيدول" بفستان تخطَّى سعره أكثر من مليون و300 ألف دولار، مما عرَّضها لانتقاد كبير من الجمهور في الوطن العربي، على شبكات التواصل الاجتماعي.

تقول الإعلامية رولا ابراهيم ان مليون و300 الف دولار تكلفة فستان الفنانة الإماراتية أحلام في نهائي برنامج "آراب أيدول pic.twitter.com/P0MjIhIRUo — مقدام (@ha8tt) April 2, 2016

وقد كشف المصمم طوني يعقوب، الذي أشرف على ملابس أحلام في حلقات برنامج "أراب أيدول"، أن ثمن الفستان باهظ، لاحتوائه على باقة كبيرة من الألماس والأحجار النادرة، التي زيَّنت كتفي الفستان والأكمام.

كما نشر موقع MBC تقريراً بأحدث حقائب أحلام من ماركة "هيرميس بيركين"، وهي الحقيبة الأشهر والأغلى في العالم، ويتراوح سعرها ما بين 9000 دولار و150 ألف دولار، وتنتج الحقائب بكميات محدودة، وبعضها تكون مصممة لشخصيات معينة، كما أنها لا تباع على الإنترنت.

خاتم أحلام الأغلى من بين النجمات

وبمقارنة الفنانات العرب بنجمات هوليوود، فإن البساطة هي عنوان أزياء ومجوهرات الغرب، رغم أن بعض الإطلالات تحمل بصمات مصممين عرب كإيلي صعب، وزهير مراد وغيرهما، فبرصد مجموعة من صور خواتم فنانات هوليوود، فإن خاتم أحلام هو الأضخم والأغلى من بينها.

خاتم احلام لو تعطيني اياه يغير حياتي كلها (ابني بيت ، أسكر ديوني + رصيد فالبنك ، اخذلي رنج ) #رحله_فنانه_العرب #أحلام pic.twitter.com/zGARNLz7pp — بوحمدان الشامسي (@h_binthani) November 3, 2016

نجمات هوليوود.. ملابس مستعملة وإطلالات متكرِّرة

على النقيض صرَّحت النجمة آنا هاثاواي، في برنامج Good Morning America أنها تشتري ملابسها من محلات الملابس المستعملة، وأن الفستان الذي ترتديه في البرنامج مستعمل، وثمنه 15 دولاراً فقط.

وهو ما أكدته بيني لوفيل، الاستايلست الخاصة بآنا، والمسؤولة عن اختيار ملابسها، مشيرة إلى أن الملابس التى ارتدتها آنا في فيلم Colossal كلها ملابس مستعملة.

وقد أثارت النجمة الأميركية بيلا ثورن الجدلَ أيضاً بسبب سعر ملابسها الزهيد، الذي لا يتعدى العشرين دولاراً، ومنها الـCrop Top الذي لم يتعد سعره 18 دولاراً، وقد صرَّحت بذلك دون خجل.

كما لا تجد بعض النجمات أيَّ مشكلة في ارتداء فساتين مستعملة سبق لنجمات غيرهن ارتداؤها في مناسبات مختلفة، ومنهن الفنانة سيلين باكينز، التي ارتدت بالعرض الأول لفيلم "war horse"، نفس الفستان الذي ارتدته فيكتوريا بيكهام من قبل.



وقد تكرَّر الأمر مع برايتشل شنتون في حفل توزيع جوائز التلفزيون الوطني National Television Awards في لندن عام 2012، حيث ارتدت نفس فستان كيم كارداشيان، الذي ظهرت به خلال الحفل الذي نظمته هاف بوست عام 2011 في نيويورك.









وبعض نجمات هوليوود لا يشكل لهن أزمة مرور فترة طويلة على موضة فستان معين، فالفستان الذي ارتدته النجمة كاثرين زيتا جونز خلال العرض الأول لفيلم The legend of Zorro عام 2005، ارتدته سارة هايلاند خلال حفل The 69 th Annual Golden Globe Awards عام 2012، أي بعد مرور 7 سنوات.









كما سبق وعبَّرت النجمة الأميركية ليندسي لوهان عن فخرها بارتداء ملابس مستعملة، في محاولة منها لتشجيع الناس على ذلك، وعلى مبادلة ملابسهم التي لا يريدونها، مشيرة أن مبدأ تبادل الملابس والحصول على شيء ما مقابل لا شيء مفيد للجميع.