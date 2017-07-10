مصر: انفجار صهريج غاز داخل شركة للبتروكيماويات يُوقع 44 مصاباً بينهم حالات خطيرة

أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، مساء الاثنين 10 يوليو/تموز، إصابة 44 مواطناً جراء حريق داخل شركة للبتروكيماويات نجم عن انفجار صهريج غاز بطريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي بمحافظة الإسكندرية.

وأفاد الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي باسم الوزارة، بأن 6 من المصابين حالتهم خطيرة، إذ تتجاوز نسبة الحروق لديهم 60%.

وقال المهندس أسامة المهدي، رئيس شركة سيدبك للبتروكيماويات، في بيان إنه تمت السيطرة على الحريق المحدود الذي نشب بعد ظهر اليوم في وحدة لإنتاج الإيثيلين أثناء تنفيذ أعمال الصيانة السنوية للشركة.

وأكد رئيس الشركة أن الحادث لن يكون له تأثير على الإنتاج، وأن الشركة ستعاود العمل مرة أخرى طبقا للبرنامج المخطط بعد الانتهاء من أعمال الصيانة الدورية.