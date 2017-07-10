محكمة هولندية تعوّض طالبتين مسلمتين بـ10 آلاف يورو لاستبعادهما من صورة مدرسية

قضت محكمة هولندية، الإثنين 10 يوليو/تموز، بتعويض طالبتين مسلمتين في إحدى مدارس مدينة لاهاي (شمال)، بنحو 10 آلاف يورو، لتنظيم إدارة مدرستهما فعالية التقاط الصور الجماعية للفصول الدراسية، خلال عطلة عيد الأضحى العام الماضي.

وبحسب مراسل الأناضول، طالبت المحكمة إدارة مدرسة "ماريا مونتسوري" الابتدائية، بدفع غرامة قدرها 500 يورو لكل طالبة من الطالبتين المتضررتين، لاستبعادهما من الصورة الجماعية الخاصة بصفهما الدراسي، إثر تنظيم تلك الفعالية خلال احتفال الطالبات بعيد الأضحى في سبتمبر/أيلول الماضي.

وبرّرت المحكمة قرارها بأن عيد الأضحى واحد من أهم المناسبات الدينية لدى المسلمين، وتنظيم فعالية خلال تلك المناسبة الدينية، وفي ظل غياب الطلاب المسلمين، يُعد "تفرقة عنصرية بين الطلاب".

ويحصل الطلاب المسلمين، بشكل رسمي على عطلات خلال مناسبتهن الدينية (عيدي الفطر والأضحى)، بحسب لوائح المؤسسات التعليمية الهولندية.

تجدر الإشارة إلى أن المحكمة رفضت دفاع المدرسة، الذي حاول تبرير الواقعة بالقول إن "إدارة المدرسة كانت ستنظم يوماً بديلاً للطلاب المتغيبين".

ويُعد الإسلام ثاني أكثر دين انتشاراً في هولندا بعد المسيحية، إذ تبلغ نسبة المسلمين في البلاد نحو 4% من إجمالي عدد السكان المقدر بنحو 16.9 مليون شخص، وفق إحصاء رسمي لعام 2015.