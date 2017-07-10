هل يعود دانيال كريغ في الجزء الـ25 من سلسلة بوند؟ تفاصيل جديدة عن الفيلم المنتظر

أفادت تقارير بأن دانيال كريج توصل إلى اتفاق ليلعب دور البطولة في الجزء رقم 25 من سلسلة "Bond". ومضى عامان تقريباً على آخر جزء من سلسلة جيمس بوند "Spectra"، وفي هذه المرة سادت تكهنات بإمكانية عودة كريج، الذي لعب دور العميل 007 في 4 أجزاء من الفيلم (إعلانات لا حصر لها) منذ عام 2006.



ولكن، أفادت تعليقات متكررة للنجم بأنه لن يلعب هذا الدور مرة أخرى؛ ما أثار تساؤلات عما إذا كان سيعود أم لا، ومن سيكون البديل له. وأُثيرت العديد من الأسماء، من بينها تلك الأسماء المفضَّلة منذ فترة طويلة؛ بدءاً من إدريس إلبا وداميان لويس، وصولاً إلى المرشحَين السابقَين أيدان تيرنر وجيمس نورتون.

ومع ذلك، يبدو في الوقت الحالي أن أي ممثل يرغب في المنافسة ليُصبح سابع الشخصيات التي تلعب دور بوند- ربما ينتظر وقتاً أطول بعض الشيء، بحسب موقع Screenrant.

ووفقاً لما ذكره موقع The Mirror، توصل كريج إلى اتفاق مع المنتجة باربرا بروكولي للبدء في تصوير الجزء 25 من سلسلة بوند، وتهدف الخطة الحالية إلى تصوير الفيلم العام المقبل، ومن المحتمل عرضه في 2019.

كما أفاد التقرير بأن المنتجين حريصون للغاية على عودة أديل، التي ربحت الأوسكار عن أغنيتها في فيلم Skyfall لغناء الأغنية الرئيسة. ويبدو أن المصدر الذي أعلن هذه المعلومات من المهنيين المجهولين المقربين من هذا العمل، ونُقل عنه ما يلي:

"كريج وأديل يمثلان معاً الفريق الفائز، والخيار النهائي، وسيحققان الكثير من الأرباح. لقد استغرق الأمر وقتاً طويلاً، ولكن في الأخير اقتنع دانيال وتحقق الإجماع القوي (هكذا وردت) للقائمين على فيلم بوند بأن يلعب كريج دور العميل 007 مرة أخرى. أما بالنسبة لأديل، فتعتبر جديدة على هذا المجال، ولكن من المحبب وجودها في بوند، ولذا تعتبر البوادر إيجابية".

الإعلان ليس رسمياً









ومن الجدير بالذكر أن هذا الإعلان لم يجر بشكل رسمي، كما أنه صادر عن مصدر مجهول، على الرغم من أن الصحافة البريطانية التقليدية مُطلعة على أخبار بوند وأن كل هذه الأخبار من الممكن تصديقها.

وبالفعل، بينما كان تفاوض كريج على لعب الشخصية من الموضوعات المثيرة، فقد صرح بأنه من الممكن أن يعود مقابل المال وأُشيع بأنه تعاقد على الفيلم بالفعل؛ ما زاد من تعقيد الأمور، وكذلك الحوار الشخصي الذي يتناوله الفيلم المعياري. وبالتأكيد، يعني هذا أن إمكانية العودة مرةً أخرى إلى لعب دور بوند في الجزء الـ26 من سلسلة أفلام Bond غير مُحتملة.



ومن المنطقي عودة كريج؛ فهو أيقونة حقيقية لهذا الدور وشخصية رئيسة في السلسلة، ومن الناحية الروائية، ترك فيلم "Spectra" دور جيمس بوند مُعلَّقاً. ففي آخر مشهد رأيناه وهو يقود السيارة بلندن وقت الغروب والسماء مُظلمة وإلى جانبه مادلين سوان داخل سيارته المعهودة "آستون مارتن DB5"، وهي بالتأكيد نهاية سعيدة، ولكن لم نتوقعها بشكل تقليدي لبوند.

هذا السيناريو يقود إلى المشهد الذي أدى إلى موت ترايسي بوند المُشار إليه سابقاً، على خلفية فترة الحزن التي عاشها كريج وإمكانية إيجاد بديل مؤقت لحياة العميل 007 المأساوية.



وما زال هناك سؤال بخصوص هذا الأمر يتعلق بالعمل داخل الاستوديو. وفي الوقت الحالي، تعتبر حقوق التوزيع المرتبطة بهذه السلسلة في حالة تغيير مستمر، بعد الاتفاق مع شركة سوني لتصوير 4 أجزاء، وكانت آخر الكلمات التي جرى اقتراحها أن أكثر من 5 استوديوهات أخرى تتنافس للفوز بها (وأشارت التقارير الأخيرة إلى اشتراك شركة ورنر بروز Warner Bros إلى جانب شركة سينكوبي Syncopy التي يمتلكها كريستوفر نولان معاً).



وبعودة نيل بيرفيس وروبرت ويد إلى الكتابة، فإن هذا التطور سيسمح بتقدم الأحداث في الجزء الـ25 من سلسلة Bond في نهاية المطاف. وبالنظر إلى المعدل الحالي لسير العمل، سيُعرض الفيلم مطلع عام 2019، أي بعد مرور 4 سنوات على عرض آخر جزء.

وبينما استغرق الأمر وقتاً أطول، فهناك جدوى من مرور الوقت لخروج فيلم بوند على أكمل وجه. وبالفعل، يبدو أيضاً أنهم يحاولون استعادة الأرباح الطائلة التي وصلت إلى مليار دولار من فيلم Skyfall وأحد أفضل أجزاء السلسلة، وهو ما يُمثل تحركاً ذكياً بعد رد فعلٍ منقسم تجاه محاولات Spectra المتقطعة لتحديد إطار زمني متماسك.



ولم يذكر التقرير أي شيء عن الشائعات الأخيرة التي تقول إن بروكولي ترغب في مشاركة عالَم العميل 007، وهو ما يشير إلى التركيز الحالي على إبراز بداية جديدة للجزء الـ25 من سلسلة Bond على الرغم من عدم معرفة أي شخص في المستقبل البدء بهذا الدور.

يذكر أن فيلم Spectra حقق إيرادات بلغت 880 مليون دولار حول العالم.