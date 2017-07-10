قطر تعلن استمرارها في دعم غزة رغم الحصار الخليجي

أعلن السفير القطري لدى غزة، محمد العمادي، الإثنين 10 يوليو/تموز 2017، أن بلاده ستواصل دعم الشعب الفلسطيني، ولا سيما في قطاع غزة المحاصَر، رغم الأزمة التي تواجهها بعد قطع السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها معها وإغلاق الطريق البري أمام وارداتها عبر السعودية.

وقال العمادي الذي وصل إلى قطاع غزة الجمعة 7 يوليو/تمو الجاري، إن "وصولي إلى غزة في هذه الفترة الحرجة تأكيد من دولة قطر أن موقفها لن يتغير بالحصار".

وأضاف العمادي الذي شارك، الإثنين، في حفل تسليم مساكن بُنيت بتمويل قطري لأسر محتاجة: "في ظل الظروف الحالية ورغم الحصار الجائر على قطر، نحن مع الشعب الفلسطيني في أزماته كلها. هذا مشروع مهم، وهو المسكن الكريم لترميم بيوت الفقراء".

وتابع أن "حصار (قطر) جائر، اتُّخذ خلال ساعات قليلة براً وبحراً. لكن دعمنا غزة وفلسطين لن يتأثر".

وأوضح العمادي: "نحن معكم ونحن دولة لها مبادئ. سمو الأمير وضع هذه المبادئ والدولة تلتزم بها.. إعمار غزة من المشاريع المهمة وسنواصل" ذلك.

وقد شنت إسرائيل في يوليو/تموز 2014 هجوماً على قطاع غزة استمر 51 يوماً، قُتل خلاله 2158 فلسطينياً وتدمَّرت عشرات الآلاف من الوحدات السكنية.

وكانت قطر تعهدت، بعد الهجوم على القطاع، بتقديم عشرات ملايين الدولارات.



