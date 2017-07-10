أميركا تأمل بإصلاح علاقاتها المتوترة مع تركيا من أجل أحد أكثر الملفات دموية

عبَّر وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون، الإثنين 10 يوليو/تموز 2017، عن أمله أن تكون العلاقات المتوترة بين الولايات المتحدة وتركيا في طور الإصلاح، بعد عدة اجتماعات مع الرئيس رجب طيب أردوغان.

وفي كلمة ألقاها خلال اجتماع مع أفراد بعثة الولايات المتحدة في إسطنبول وأسرهم، قال تيلرسون إنه يود أن يرى تعزيزاً للشراكة بين الولايات المتحدة وتركيا؛ من أجل إحلال السلام في شمال سوريا الذي يشهد معارك دموية؟

وتسعى تركيا إلى احتواء وحدات حماية الشعب الكردية السورية.

وكان أردوغان قد قال إن القوات التركية مستعدة لتنفيذ عمليات برية ضد المقاتلين الأكراد الذين تدعمهم الولايات المتحدة في حربهم ضد تنظيم "الدولة الإسلامية" بمدينة الرقة.

وأعلنت وزارة الخارجية الأميركية أن تيلرسون سيبدأ زيارة مدتها 4 أيام للكويت وقطر والسعودية في وقت لاحق من الإثنين؛ لإجراء محادثات مع قادة الخليج العربي.

ويبدو أن رحلة تيلرسون تهدف إلى تحقيق انفراجة لحل الأزمة الناجمة عن العقوبات التي تفرضها السعودية وحلفاؤها على قطر.