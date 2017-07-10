مصر ضمن أقوى 10 جيوش عالمياً.. وهذه هي أسباب تقدُّمها العسكري

وضع موقع Global Fire Power قائمة الدول الأكثر قوةً من الناحية العسكرية، حيث استطاعت مصر احتلال المركز العاشر، لأول مرة، في هذه القائمة.

وجاء في المركز الأول الولايات المتحدة، وبحسب القائمة فإن ترتيب الدول العشر كالآتي:

المركز الأول: الولايات المتحدة

المركز الثاني: روسيا

المركز الثالث: الصين

المركز الرابع: الهند

المركز الخامس: فرنسا

المركز السادس: بريطانيا

المركز السابع: اليابان

المركز الثامن: تركيا

المركز التاسع: ألمانيا

المركز العاشر: مصر

ويصنف الموقع الدول من الأقوى إلى الأضعف بحسب القدرات العسكرية لكل دولة، وفي هذا تم وضع عدة معايير للتصنيف تصل إلى الـ50؛ مثل: نجاح المهمات وقوة وكفاءة القوة العسكرية، بالإضافة إلى تقنيات تصنيع الطائرات المقاتلة والدبابات، والقطع البحرية ومعدات أخرى، والموارد المالية والبشرية.

وجاءت مصر في المركز الأول عربياً، وتلتها السعودية التي احتلت المركز الـ24 عالمياً، ثم الجزائر بالـ25، وسوريا في الـ44، والمغرب بالـ54، والعراق في الـ59، والإمارات بالـ60، واليمن في الـ64.

وعلى الصعيد الإسلامي، جاءت تركيا في المركز الثامن عالمياً، وباكستان بالـ13، وإندونيسيا في الـ14، وإيران بالـ21، وماليزيا في الـ33.

التقدم الأبرز في هذه القائمة كان من نصيب مصر، والتي استطاعت دخول قائمة العشرة الأوائل بعد احتلالها المركز الـ11 في تقرير الموقع قبل الأخير والذي أصدر منذ شهور قليلة.

أسباب محتملة للتغيرات

يعود تقدُّم مصر إلى عدة عوامل؛ أهمها جمع الجيش ما بين المعدات الأميركية والروسية، مثل الجمع بين مروحية الكاموف الروسية والأباتشي الأميركية.

كما تمتلك مصر أسطولاً جوياً متنوعاً يشمل مقاتلات الرافال والميراج الفرنسيتين والميغ-35 الروسية، بجانب عماد الأسطول الجوي المكون من أكثر من 200 مقاتلة أميركية الصنع من طراز إف-16 فالكون.

ومن المقرر أن يُبنى أول مصنع لتجميع دبابات روسية من طراز T-90 خلال الفترة المقبلة، وبهذا تكون مصر جمعت بين دبابات إم1 أبرامز الأميركية ودبابات T-90 الروسية، بالإضافة إلى الطرز القديمة منها مثل T-80 وT-62.

يُذكر أيضاً، أن شركة "روسوبورون إكسبورت" الروسية، وقّعت مع مصر عقود توريد مروحيات "كا-52 ك" لحاملتي الطائرات ميسترال، كما أعلنت روسيا مؤخراً بدء تزويد مصر بمقاتلات من طراز "ميغ 29".

من ناحية أخرى، تتفوق تركيا على مصر من ناحية ميزانية الدفاع، حيث تبلغ ميزانية تركيا -بحسب GFP- نحو 8 مليارات دولار، في حين تبلغ ميزانية مصر النصف تقريباً بنحو 4.5 مليار دولار، بالإضافة إلى قدرتها على تصنيع بعض المعدات العسكرية مثل مروحية T129 العسكرية، وصناعة بعض المعدات البحرية مثل سفينة "قينالي أدا" (F514) من طراز كورفيت.

وتعمل تركيا خلال السنوات الأخيرة على تحقيق الاكتفاء الذاتي العسكري؛ إذ أعلنت نيتها تصنيع أول مقاتلات محلية الصنع بديلة للـF-16 الأميركية، وأول حاملة طائرات تركية.

جدير بالذكر أن السعودية حافظت على المركز الـ24 للمرة الثانية على التوالي، رغم انخراطها في صفقات سلاح مهولة مع الولايات المتحدة خلال الفترة الأخيرة.