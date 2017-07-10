صور: ابنة بيل غيتس تقع في حب شاب مصري.. فمن هو الفارس المحظوظ؟

كشف موقع StepFeed أن جينيفر كاثرين غيتس، ابنة بيل غيتس أغنى رجل في العالم، وقعت في حب شاب مصري اسمه نائل نصار.

الشاب المصري، سرعان ما حظي باهتمام الصحافة الفرنسية والأميركية والمصرية بعد انتشار صور تجمعه مع كاثرين عبر شبكات التواصل الاجتماعي وحسابيهما الرسميين.

Tbt... Same city this week for me, missing this guy while he's killing it in CA ☺️❤ A post shared by Jennifer Katharine Gates (@jenniferkgates) on Apr 13, 2017 at 3:37pm PDT

@theponyapp launch party 🎉 so proud of you, @lindsaycdouglass & @gooseydavis !!! #polaroid pc @nf_style ☺️ A post shared by Jennifer Katharine Gates (@jenniferkgates) on Mar 10, 2017 at 11:31am PST

lil break ❄️🦄💗 A post shared by Jennifer Katharine Gates (@jenniferkgates) on Feb 22, 2017 at 7:02am PST

As if this day couldn't get any better 🥇💙 A post shared by Jennifer Katharine Gates (@jenniferkgates) on Feb 5, 2017 at 6:14pm PST

Wishing the happiest of birthdays to this gem of a woman ❤❤ Glad I get to spend it by her side 😍 A post shared by Nayel Nassar (@nayelnassar) on Apr 26, 2017 at 6:23pm PDT









وأشارت الصحيفة إلى أن جينيفر (21 عاماً)، تشارك في مسابقة قفز الحواجز بالخيل الدولية مونت كارلو في موناكو الفرنسية، وتلتقي نصار على هامش هذا الحدث الرياضي، علاقة بدت عائلة جينيفر راضيةً عنها، بعد انتشار صور تظهر نصار مع العائلة..

نصار ( 26 عاماً) شاب مصري وُلد في مدينة شيكاغو، وقضى طفولته بالكويت لينتقل في العام 2009 إلى الولايات المتحدة الأميركية ، حيث درس الاقتصاد والإدارة في جامعة ستانفورد بكاليفورنيا وتخرج فيها عام 2013، ويجيد كلاً من اللغة العربية والإنكليزية والفرنسية والألمانية.









شارك في عدة بطولات دولية للفروسية، وتُوج بلقب كأس العالم للفروسية في قفز الحواجز بأميركا خلال جولة ويلينغتون في فبراير/شباط 2017.

يشار إلى أن جينيفر ونصار عضوان في فريق Paris Panthers للفروسية.