صور: ابنة بيل غيتس تقع في حب شاب مصري.. فمن هو الفارس المحظوظ؟

كشف موقع StepFeed أن جينيفر كاثرين غيتس، ابنة بيل غيتس أغنى رجل في العالم، وقعت في حب شاب مصري اسمه نائل نصار.
الشاب المصري، سرعان ما حظي باهتمام الصحافة الفرنسية والأميركية والمصرية بعد انتشار صور تجمعه مع كاثرين عبر شبكات التواصل الاجتماعي وحسابيهما الرسميين.
وأشارت الصحيفة إلى أن جينيفر (21 عاماً)، تشارك في مسابقة قفز الحواجز بالخيل الدولية مونت كارلو في موناكو الفرنسية، وتلتقي نصار على هامش هذا الحدث الرياضي، علاقة بدت عائلة جينيفر راضيةً عنها، بعد انتشار صور تظهر نصار مع العائلة..
نصار ( 26 عاماً) شاب مصري وُلد في مدينة شيكاغو، وقضى طفولته بالكويت لينتقل في العام 2009 إلى الولايات المتحدة الأميركية ، حيث درس الاقتصاد والإدارة في جامعة ستانفورد بكاليفورنيا وتخرج فيها عام 2013، ويجيد كلاً من اللغة العربية والإنكليزية والفرنسية والألمانية.
شارك في عدة بطولات دولية للفروسية، وتُوج بلقب كأس العالم للفروسية في قفز الحواجز بأميركا خلال جولة ويلينغتون في فبراير/شباط 2017.
يشار إلى أن جينيفر ونصار عضوان في فريق Paris Panthers للفروسية.