كسول ولديك قطة.. 8 علامات تؤكد أنَّك أذكى مما تعتقد

هناك الكثير من المعتقدات الشائعة عن الأشخاص الأذكياء: إنَّهم ليسوا كسولين، ولديهم ذاكرة قوية، ولا يتفوَّهون بالبذاءات. ولكن، تُظهِر الأبحاث أن ارتفاع نسبة الذكاء عادةً ما يُقتَرَن ببعض العادات والخصال غير المتوقعة إلى حدٍ ما.

يدعوك موقع BrightSide الأميركي لأن تبحث عن نفسك في القائمة التالية التي تتضمَّن بعض هذه العادات. من يعلم؟ ربما تجد نفسك عبقرياً.

1- تميل إلى الكسل

أظهرت إحدى التجارب أنَّ الأشخاص الذين لديهم نسبة ذكاء مرتفعة دائماً مشغولو البال وأقل نشاطاً، بينما يشعر الأشخاص العاديون بالملل كثيراً ويحاولون شغل أوقاتهم. ومع ذلك، لا ينبغي عليك أن تبرر كسلك بذكائك العالي.

2- تتجاهل التفاهات

لطالما كانت الذاكرة القوية علامةً على الذكاء، ولكن أظهرت أحدث الأبحاث أن النسيان هو ما يشير بالفعل إلى مستوى عالٍ من الذكاء. تتجاهل عقولنا الأمور التافهة لسببين: أولاً لأن ذلك يساعد على التكيُّف مع الظروف الجديدة، وثانياً لأن التخلص من الأشياء الصغيرة يُلخِّص المعلومات ويُوضّح الصورة كاملة. لا تغضب إن نسيت شيئاً غير هام في إحدى المرات، فربما أخلى عقلك مساحةً لاستقبال أفكار جديدة.

3- تشتم أحياناً

اتضح أن التلفُّظ بالكلمات النابية ليس بالضرورة مؤشراً على الذكاء المنخفض، إذ أثبتت العديد من الدراسات أن الأشخاص الذين يسبُّون كثيراً لديهم مفردات لغوية أكثر، وهو ما يُعد دليلاً على ارتفاع نسبة الذكاء. ولكن، بطبيعة الحال كُن منتبهاً أثناء حديثك، فربما لن يُولِّد الإفراط في استخدام الكلمات النابية انطباعاً جيداً عنك.

4- تثق في الناس

هناك اعتقادٌ بأنَّ الأشخاص الأذكياء لا يثقون في أي شخص. لكن، أثبت العلماء أن الأشخاص الأذكياء هم بالفعل أكثر ثقةً في الغير. وربما يرجع ذلك لأنهم يرون الحياة من منظورٍ أفضل. ويقول الباحثون أيضاً إنَّ الواثقين في غيرهم يتميَّزون بالاتزان الانفعالي، ويتعرَّضون لمشاكل صحية أقل. لذا، فالثقة ليست مجرد شيء لطيف ولكنها مفيدة لصحتك أيضاً.

5- لا تحب اللحوم الحمراء (لحوم الثدييات مثل الأبقار والغنم والجمال)

أظهرت استطلاعات رأي حديثة حقيقةً غريبة وهي أنَّ الأشخاص ذوي الذكاء المرتفع يُفضِّلون لحوم الدواجن، والأسماك، والخضراوات على اللحوم الحمراء. ولكن، لا تستعجل كثيراً في التخلي عن شرائح اللحم، إذ أنَّ الغذاء المُفضّل لكل شخص يتشكَّل طبقاً لعوامل مختلفة مثل: الأسرة، والحالة الصحية، والعقيدة، وحتى مكان المعيشة.

6- أنت جيد في إعطاء الأفكار

يبدو واضحاً أنَّ الأشخاص الأذكياء دائماً ما يخترعون أشياءً جديدة، لكنَّ هذا ليس دقيقاً. في كثيرٍ من الأحيان، تكون لدى أصحاب نسبة الذكاء المرتفعة قدرةٌ على خلق أفكار وحلول غير تقليدية، لكنَّهم لا يستخدمونها في حياتهم. خاصةً وأنهم حينما يحاولون تطبيق إحدى الأفكار في حياتهم فإنَّ فكرةً أخرى بالفعل في عقولهم تجذب كل الانتباه إليها، وهو ما يبرهن بالمناسبة على النقطة رقم (1).

7- لديك قطة

تُظهِر بعض الدراسات أنَّ الأشخاص الذين يُفضِّلون القطط هم أهدأ، وأكثر عاطفية، وأعلى في نسبة الذكاء، بينما مُحبُّو الكلاب هم أكثر نشاطاً وانفتاحاً على الآخرين، ومعتادون على احترام القواعد. كل خيارٍ له مميزاته، ولكن شيئاً واحداً يظل ثابتاً وهو أنَّ الرفيق المكسو بالفرو ينشر الحب في منزلك وهذا أكثر أهمية من أي اختبار.





8- تنام قليلاً

حسناً، ليس قليلاً بالضبط، إذ يميل الأشخاص الأذكياء إلى البقاء مستيقظين حتى وقتٍ متأخر، مما يؤدي في كثيرٍ من الأحيان إلى قلة أوقات نومهم بسبب حاجتهم إلى الاستيقاظ مبكراً في الصباح للذهاب إلى العمل أو المدرسة. لذا فإن كنت شخصاً ليلياً ولا يمكنك تغيير ذلك، اهدأ فربما ذلك فقط لأنك ذكي.

إذا لم تكن تمتلك العلامات السابقة، فلا تيأس، هناك علامات أخرى كطولك وترتيبك بين أخوتك، بحسب دراسة أجراها بيتر كريستينسين، كبير الباحثين في المعهد الوطني للصحة المهنية بالنرويج، والطبيب النرويجي بمعهد علم الأوبئة تور بجيكيدال، في عام 2007 على 250 ألف مجند عسكري في عمر 18 و19 عاماً، كما تم فحص سجلات المجندين من حيث رتبهم الاجتماعية، ودرجات معدلات الذكاء لديهم، ووجدت الدراسة أن الأكبر سناً كانوا أكثر ذكاء بالنسبة لأشقائهم، ولكن بنسبة بسيطة.