بالفيديو.. كيف انقضَّ قرشٌ على رجلٍ حاول جذب ذيله

نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، الإثنين 10 يوليو/تموز 2017، مقطع فيديو، يظهر محاولة رجل في أحد الشواطئ الأميركية الإمساك بسمكة قرش كانت تمر بجواره، لكن السمكة العملاقة لم تعطه الفرصة، وانقضت عليه.

ويُوضِّح المقطع القصير محاولة أحد الرجلين جذب ذيل سمكة القرش، ولكنه لم ينجح في ذلك إذ تمكََّنت السمكة من التحرُّك لمسافةٍ قصيرة، بجوار رصيف جوني ميرسر البحري عند شاطئ رايتسفيل بولاية كارولينا الشمالية الأميركية، في يوم 29 يونيو/حزيران.

ثم حاول الرجل جذب القرش الببري الصغير مجدداً، ولكن القرش كان له خطط أخرى، فانقض على يد الرجل بضراوة. ويمكن رؤية الدم يتدفَّق في مياه المحيط حيث يتراجع الرجل تجاه الساحل.

وخرج الرجل سريعاً من المياه ممسكاً بيده المصابة.

وأخيراً سُحِبَ القرش المتوحش البالغ طوله 4 أقدام بالقرب من الساحل وانتُزِعَ الخُطَّاف منه قبل إطلاق سراحه وعودته إلى المحيط، وفقاً لمحطة WWAY التلفزيونية الأميركية بولاية كارولينا الشمالية.

قال غيل ليميك المرشد في معرض كارولاينا الشمالية للأحياء المائية في فورت فيشر لمحطةWWAY: "إن أسماك القرش كائنات متوحشة ولذا لا يجب علينا بكل تأكيد أن نعبث مع أي كائن متوحش".

ولا تتوافر معلومات بشأن إصابات الرجل، فعند وصول مسعفي طاقم الطوارئ إلى الرصيف البحري، كان قد اختفى الرجل بالفعل.

وحتى الآن، وصلت بلاغاتٌ عن وقوع 26 هجوماً من أسماك القرش في عام 2017 في الولايات المتحدة. وثمانية عشر منها وقعت في فلوريدا وهجمة وقعت في هاواي.

وفي الشهر الماضي، يونيو/حزيران فقدت سيدة في كونكورد بولاية كارولينا الشمالية ذراعها جراء هجوم سمكة قرش ضخمة عليها أثناء ممارستها الغوص الحر.