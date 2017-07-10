هذه أفضل دولة تهاجر إليه وفقاً لدراسة أميركية.. تعرَّف على الدول العربية الأعلى بهذا التصنيف

وضع تصنيف جديد لأفضل البلدان التي يمكنك الهجرة إليها دولة السويد على رأس القائمة تليها كندا وسويسرا وأستراليا وألمانيا. وتأتي الولايات المتحدة، التي نشأت اعتماداً على الهجرة الجماعية إلى حد كبير، في المرتبة السابعة.

وذكرت صحيفتا US News وWorld Report، اللتان أعدتا هذا التصنيف أنه يهتم بدراسة معايير مثل الاستقرار الاقتصادي والمساواة في الدخل وأسواق العمل من أجل وضع القائمة، من خلال استطلاع آراء أكثر من 21 ألفاً من قادة الأعمال وغيرهم من النخبة، بالإضافة إلى أفراد جمهور العامة.

ويذكر مؤسسو التصنيف أنهم أفادوا أيضاً من البيانات الصادرة عن البنك الدولي والأمم المتحدة حول أعداد المهاجرين في البلدان المختلفة، بالإضافة إلى حجم التحويلات المالية التي تعود من خلالهم إلى الوطن الأم، حسبما ورد في تقرير لصحيفة واشنطن بوست الأميركية.

ويعد مشروع الهجرة جزءاً من تصنيف أوسع نطاقاً، أطلقته صحيفتا US News وWorld Report في العام الماضي 2016، يسعى لتحديد "أفضل" بلدان العالم بنفس الأسلوب الذي تصنف من خلاله الصحيفتان الجامعات والمستشفيات والسيارات أيضاً.

وذكر إريك جيرتلر، الرئيس المشارك لصحيفة US News وNew York Daily News أن تجربة وضع تصنيف أفضل البلدان أوضحت لهم أن العديد من الناس يعتبرون الهجرة أهم قضايا العالم.

وذكر جيرتلر أنه "من خلال تسليط الضوء على الهجرة بالولايات المتحدة وخارجها، أردنا أن ندرس مزاياها المحتملة والتحديات التي تواجهها فيما يتعلق بالوضع الاقتصادي المتوقع في العالم".

ترامب والسويد

وقد أصبحت الهجرة بصفة خاصة مثار جدل عام غير عادي بالولايات المتحدة هذا العام، حيث أشار الرئيس دونالد ترامب خلال أحد اجتماعاته الحاشدة في فبراير/شباط 2017 إلى أن الهجرة أدت إلى مشكلات بالسويد وأنه يتعين أن تكون هذه الدولة الإسكندنافية نموذجاً تحتذي به الولايات المتحدة ولا تسمح بدخول المهاجرين إليها. وذكر ترامب، مثيراً موجة من ردود الأفعال الغاضبة داخل السويد "لقد استقبلوا أعداداً هائلة من المهاجرين ويواجهون مشكلات لم تخطر ببالهم من قبل".

أصبحت السويد مقصداً شهيراً للاجئين القادمين من إفريقيا والشرق الأوسط على مدار السنوات القليلة الماضية. ورغم أن التصنيف الأميركي لا يستهدف اللاجئين أو سياسة اللجوء السياسي بصفة خاصة، إلا أنه يهتم بالمعايير المتعلقة بتلك السياسة.

وذكر ديدر ماكفيلبس، الصحفي بـ USNews الذي ساعد على وضع التصنيف: "رغم أن منهجيتنا لم تركز على اللاجئين بصفة خاصة، إلا أنها وضعت في الاعتبار سياسات الهجرة وتدابير الدمج وفقاً للتحليل الصادر عن الولايات المتحدة. وكان هدفنا من خلال هذه الحزمة هو التركيز على الجوانب الاقتصادية للهجرة والآثار المترتبة على وضع أي دولة على المستوى العالمي".

لم تكن السويد هي الدولة الإسكندنافية الوحيدة التي تحقق هذا الإنجاز – فقد احتلت النرويج وفنلندا والدنمارك أيضاً مراتب متقدمة ضمن أفضل عشرة بلدان، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى الظروف الجيدة التي يتضمنها استطلاع الرأي حول اقتصادياتها والتزامها بتحقيق المساواة في الدخل. وحظيت بلدان أخرى، مثل كندا وسويسرا، بدرجات إيجابية حول اقتصادياتها وتدابير دمج المهاجرين بها، مثل التدريب على ممارسة اللغة.

ورغم أن الولايات المتحدة حققت مركزاً جيداً نتيجة لأعداد التحويلات المالية الصادرة عنها، إلا أن US News ذكرت أن تصنيفها قد تراجع جراء انعدام المساواة الاقتصادية.

لماذا تأخرت بريطانيا والسعودية؟

وتحتل البلدان الأوروبية وبلدان أميركا الشمالية المراكز الأعلى ضمن التصنيف، رغم أن بعض البلدان الأوروبية –وخاصة الصرب (68) وجمهورية التشيك (50)- تحتل مراتب أدنى.

ولكن اللافت أن المملكة المتحدة تحتل المرتبة 17 على الرغم من اقتصادها القوي. إلا أن السبب في ذلك هو أنها واحد من ستة بلدان موجودة في التصنيف لديها سياسات هجرة تمنح الأفضلية لمواطنيها، ومن بين هذه الدول المملكة العربية السعودية التي تحتل المرتبة رقم 33 في التصنيف وميانمار رقم 74، حسب ما ورد في تقرير US News .

أما بلدان الشرق الأوسط، فقد احتلت الإمارات العربية المتحدة أفضل المراكز بين البلدان العربية (المركز الـ15)، وجاءت قطر في المركز رقم 23.

وعلق التقرير على دول الخليج قائلاً هذه الدول لديها نسبة عالية من المهاجرين مقارنة بمجموع سكانها. ومع ذلك، فإنها تفشل في تزويد المهاجرين بأدوات الاندماج، مما أدى لتراجعها لمراتب متأخرة في التصنيف.

وكانت سنغافورة هي الدولة الأعلى مركزاً بين بلدان آسيا وتشغل المركز الـ18. وتعتبر البرازيل هي الأعلى مرتبة بين دول أميركا الجنوبية (32) وجنوب إفريقيا هي الأعلى مرتبة بين الدول الإفريقية (45).

وفي المجمل، تضمن التصنيف 80 دولة، وجاءت كينيا في المركز الأخير، تسبقها غواتيمالا وتونس.

