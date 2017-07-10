أشهر أسواق لندن يحترق.. و70 رجل إطفاء يكافحون لإطفائه

يكافح 70 رجل إطفاء حريقاً كبيراً اندلع فجر الإثنين 10 يوليو/تموز 2017، داخل سوق كامدن لوك الشهير المسقوف في شمال شرق لندن، وفق ما أعلن فريق إطفاء الحرائق في العاصمة.



وأشار فريق الإطفاء إلى أنه أرسل أيضاً 10 سيارات إطفاء إلى مكان الحريق الذي يقع بالقرب من ملهى ليلي، في وقت لم ترد أنباء عن سقوط ضحايا.



وأوضح فريق الإطفاء على تويتر أنّ النيران امتدّت إلى "الطوابق الأول والثاني والثالث إضافةً إلى سطح مبنى داخل السوق"، طالباً من جميع سكان المنطقة الابتعاد عن مكان الحريق.



وقالت متحدثة باسم خدمة الإسعاف في لندن أنها تلقّت الساعة 00,07 بالتوقيت المحلي (23,07 ت غ الأحد) اتصالاً يتعلق باندلاع حريق.



وأضافت "لم نتعامل مع أيّ مصاب وما زلنا في موقع الحادث".



وقال شاهد العيان جوان رايبس (24 عاماً) إنّ "الحريق ينتشر بسرعة". وأضاف "الناس كانوا يراقبون (ما يحدث)، لكننا كنا نخشى انفجار المبنى في أي وقت لأنّ هناك العديد من المطاعم التي تضم مطابخ".



في العام 2008 شهد سوق كامدن لوك حريقاً كبيراً ما استدعى إقفاله على مدى أشهر. وفي العام 2014 أدى حريق آخر إلى إخلاء 600 شخص.



أنشئ سوق كامدن لوك داخل مستودع صناعي سابق، وهو معروف بشكل أساسي ببيع الأغراض الحرفيّة والملابس والمجوهرات والكتب والمأكولات.



وقد اندلع الحريق داخل هذا السوق بعد أقلّ من شهر من حريق كبير داخل برج غرينفل في لندن ليل 13 إلى 14 حزيران/يونيو أسفر عن مقتل 80 شخصاً على الأقل.