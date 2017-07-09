4 تغييرات قادمة ستطرأ على متجر آبل مع إطلاق iOS 11

سيشهد متجر آب ستور، تعديلات جذرية بعد طرح شركة آبل الأميركية لنظام iOS 11 الخريف المقبل.

وعلى الرغم من أن نظام iOS 11، أحدث نسخة من نظام التشغيل المحمول التابع لآبل، مليء بالكثير من الترقيات والمزايا الجديدة، إلا أن متجر آب ستور سيحصل على إعادة تصميم كامل، وسيلاحظ المستخدم هذه التغييرات الجذرية.

إليك قائمة بأبرز التغييرات القادمة لمتجر آب ستور الخريف المقبل، عند طرح نظام آي أو إس 11:

1- إعادة تصميم صفحة التطبيق

عند وصول متجر آب ستور بحلته الجديدة سنقول وداعاً لصفحة التطبيق القديمة، حيث تم إعادة تصميم صفحة معلومات التطبيقات، بطريقة تساعد المستخدم على اتخاذ قرار التنزيل.

فمثلاً سيكون بوسعك في صفحة التطبيق الجديدة رؤية تقييم التطبيقات بسرعة، كما ستكون إجابات المطورين على الأسئلة ظاهرة للجميع، إلى جانب مرونة أكبر عند إجراء المشتريات من داخل التطبيق.

كما ركزت آبل على مضاعفة الفيديوهات في صفحة معلومات التطبيق، بهدف مساعدة المستخدم على رؤية طريقة عمل التطبيق بوضوح أكبر.

2- محتوى أفضل

ركَّزت آبل في متجر تطبيقاتها الجديد على تقديم محتوى أفضل للمستخدمين فيما يخص التطبيقات والألعاب، وعلى سبيل المثال ستحصل على قصص يومية حول التطبيقات، إلى جانب نصائح تعليمية واقتراحات ومقالات حول التطبيقات التي تحظى بشعبية.

ولتعزيز المحتوى بصورة فعالة، أضافت آبل قوائم مصنفة بحسب النوع للتطبيقات والألعاب المميزة، ووفقاً لاختيارات المحررين، إضافة إلى تقديم لعبة وتطبيق واحد يومياً جديرين بالتجرية.

3- أقسام جديدة

ترغب آبل في أن يكون قسم Today الجديد بمثابة وجهتك اليومية في متجر آب ستور، إذ سيتم إدارته من قبل محررين متفرغين، هدفهم إبقاؤك على اطلاع بآخر المستجدات في عالم التطبيقات.

كما عملت آبل على فصل التطبيقات عن الألعاب، وذلك عبر إطلاق قسم خاص بالألعاب، يتضمن مجموعة منتقاة من أفضل الألعاب، ويشرف عليه نخبة من اللاعبين الخبراء.

4- تحسين البحث

أجرت شركة آبل بعض التحسينات على وظائف البحث في متجر آب ستور، إذ سيصبح بالإمكان العثور على المحتويات المطلوبة بصورة أسهل، إلى جانب نتائج بحث أكثر شمولاً، تضم المقالات والنصائح والاقتراحات والقوائم.