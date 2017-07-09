في زيارة لم يُعلن عنها البلدان.. مبعوث خاص من أمير قطر يصل إلى الكويت للقاء الشيخ الصباح

وصل مبعوث خاص لأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، الأحد 9 يوليو/تموز، إلى الكويت، حسب صحيفة "الأنباء" الكويتية.

ولم تذكر الصحيفة اسم المبعوث أو برنامج زيارته التي يرجّح أن يلتقي خلالها أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.

الزيارة، التي لم تعلن عنها قطر ولا الكويت رسمياً حتى الساعة 15:00 (تغ)، تأتي عشية زيارة مقرر أن يجريها وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون إلى الكويت، غداً الإثنين، بدعوة من أميرها.

وتلقى وساطة أمير الكويت لحل الأزمة الخليجية دعماً دولياً؛ حيث زار وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون الكويت، الأحد، وأعلن دعم بلاده لجهود أمير الكويت في حل الأزمة.

وفي 5 يونيو/حزيران الماضي، قطعت دول السعودية والإمارات والبحرين ومصر، علاقاتها مع قطر، بدعوى "دعمها للإرهاب"، وهو ما نفته الدوحة، معتبرة أنها تواجه حملة افتراءات وأكاذيب تهدف إلى فرض الوصاية على قرارها الوطني.