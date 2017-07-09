وفاة نائب الأمين العام لجامعة الدول العربية خلال وجوده في كندا

أعلن الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، حسام زكي، الأحد 9 يوليو/ تموز 2017، وفاة السفير الجزائري أحمد بن حلي، نائب الأمين العام للجامعة العربية، عن عمر ناهز الـ77 عاماً.

وقال زكي عبر صفحته بموقع "فيسبوك": "بمزيد من الحزن ننعي إلى كل أصدقائه وأحبائه الأخ السفير أحمد بن حلي، نائب أمين عام الجامعة العربية، بعد أن وافته المنية في كندا حيث كان يتلقى العلاج من مرض عضال".

وتابع زكي: "عرفناه رجلًا محترمًا ودبلوماسيًا قديرًا وغيورًا على الجامعة وعلى المصالح العربية. ندعو له بالرحمة والمغفرة ولأسرته بالصبر والسلوان".

وولد بن حلي في عام 1940 بولاية تلمسان (شمال غربي الجزائر)، وتدرج في عمله بجامعة الدول العربية؛ حيث شغل منصب مستشار الأمين العام للجامعة، ثم عين أميناً عاماً مساعداً، ثم نائب الأمين العام للجامعة العربية، وهو المنصب الذي شغله حتى وفاته.

وسبق للراحل أن عمل سفيراً لبلاده في السودان.