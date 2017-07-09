ترامب يكشف على تويتر كواليس اجتماعه مع بوتين: ضغطت عليه مرتين!

كشف الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الأحد 9 يوليو/تموز 2017، ما دار في كواليس اجتماعه مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، في هامبورغ بألمانيا، على هامش قمة مجموعة العشرين.

وقال ترامب في تغريدات عبر حسابه على موقع "تويتر": "شكَّلت قمة العشرين نجاحاً كبيراً للولايات المتحدة، وكشفت أنه ينبغي للولايات المتحدة أن تعيد ضبط عدد من الصفقات التجارية السيئة التي تم إبرامها، ونحن في طريقنا لتحقيق ذلك".

وتحدَّث عن لقائه مع بوتين قائلاً: "ضغطت بقوة على الرئيس بوتين مرتين حول التدخل الروسي في انتخاباتنا، إلا أنه نفى ذلك بشدة، وسبق وقلت رأيي في تلك المسألة".

وتابع: "تناقشت مع بوتين حول تأسيس وحدة للأمن السيبراني (الإلكتروني)، التي لا يمكن اختراقها، بحيث ستجعلها محمية ومؤمنة من القرصنة الانتخابية، والعديد من الأمور السلبية الأخرى".

كما استبعد ترامب رفع العقوبات المفروضة على روسيا قبل حل الأزمة في سوريا وأوكرانيا، قائلاً: "لم نتناول قضية العقوبات خلال الاجتماع".

وبخصوص سوريا قال ترامب: "تفاوضنا أيضاً على وقف لإطلاق النار في أجزاء من سوريا، وهذا أمر سينقذ الأرواح، الآن حان الوقت للمضي قدماً في العمل بشكل بناءٍ مع روسيا".

وبدأ سريان اتفاق وقف إطلاق النار في مناطق تقع جنوب غربي سوريا، اليوم الأحد، الساعة الـ12 بالتوقيت المحلي (09:00 ت.غ)، وذلك على خلفية إصدار أميركا وروسيا والأردن وثيقة تفاهم مشترك لوقف إطلاق النار في كل من درعا والقنيطرة إلى جانب السويداء.

واستضافت هامبورغ الألمانية، الجمعة والسبت الماضيين، قمة العشرين (G20) الاقتصادية، حيث انتقلت رئاسة المجموعة من الصين إلى ألمانيا، وذلك لعام قادم.