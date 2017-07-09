تطبيقات لن تعمل على نظام iOS المنتظر.. هكذا تستطيع التعرُّف عليها

من المتوقع أن يحتوي التحديث القادم لنظام تشغيل آبل iOS 11 على ميزات وتحسينات جديدة، ولكن أحد التحسينات قد يسبب متاعب تتمثل في إزالة الدعم عن تطبيقات 32 بت.

باختصار، يعني هذا أن العديد من التطبيقات الموجودة على جهاز آيفون أو آيباد لن تعمل إذا قمت بتثبيت نظام التشغيل iOS 11 بعد إصداره في خريف هذا العام. ولكن يمكنك معرفة أي من تطبيقاتك لن تعمل مع نظام التشغيل المحمول المُحدث لآبل. وإليك كيفية القيام بذلك، بحسب موقع PCmag.

أولاً، ربما يكون لديك بالفعل فكرة عن الأمر من نظام iOS 10، الإصدار الحالي من نظام التشغيل المحمول لآبل. هل لاحظت أنه عند محاولة تشغيل تطبيقات معينة، تتلقى تحذيراً أنها قد تُبطئ نظامك؟ نعم، هذا هو التلميح على أن تلك هي تطبيقات 32 بت ولن تكون متوافقة مع iOS 11 إلا إذا قام المطور بترقيتها لتعمل في نظام آبل القادم الـ 64 بت.

في هذه الحالة، سنلقي نظرة على قائمة التطبيقات التي تحتاج إلى الترقية للعمل في iOS 11. سنقوم بهذه العملية نفسها سواء كنت تستخدم آيفون أو آيباد أو آيبود تاتش. على جهازك الذي يعمل بنظام iOS، انقر على الإعدادات> عام> حول> التطبيقات (Settings > General > About > Applications).

تعرض نافذة توافق التطبيقات قائمة بالتطبيقات التي لن تعمل مع iOS 11 ما لم يتم تحديثها. تخبرك آبل "قد تؤدي هذه التطبيقات إلى إبطاء جهازك الآيفون أو الآيباد ولن تعمل مع الإصدارات المستقبلية من نظام التشغيل iOS إذا لم يتم تحديثها. وإذا لم يتوافر أي تحديث، اتصل بمطور التطبيق للحصول على مزيد من المعلومات."

ماذا يمكن فعله؟

إذا كنت لا ترى أي تطبيقات مدرجة هنا، فوضعك جيد، فهذا يعني أن جميع تطبيقاتك هي 64 بت وستعمل مع نظام iOS 11. معظم الناس سيرون على الأقل بعض التطبيقات هنا. في حالتي، تم سرد 337 تطبيقاً عندما راجعت قائمة التوافق في يوليو/تمّوز.

إذاً، ما الذي يمكنك فعله إذا كان بعض من التطبيقات المفضلة لديك في القائمة؟ حسناً، تأكد من تثبيت آخر التحديثات لجميع تطبيقاتك لمعرفة تلك التي تم تحديثها إلى 64 بت. تابع التحقق من قائمة توافق التطبيقات مع مرور الوقت لمعرفة ما إذا كان هناك أي تغيير في القائمة عندنا يتم تحديث المزيد من التطبيقات قبل إصدار iOS 11 في الخريف.

إذا لم يتم تحديث تطبيقاتك المفضلة، يمكنك محاولة الاتصال بالمطور. في معظم الحالات، يجب أن يعرف المطورون النشطون بالفعل ما إذا كانت تطبيقاتهم متوافقة مع نظام التشغيل iOS 11.

في حالات أخرى، قد يكون بعضهم قد تخلى عن التطبيقات القديمة التي لم يعد يرغب في دعمها أو تحديثها. للاتصال بمطور البرامج، انقر على اسم التطبيق لفتحه في iTunes على جهازك. انتقل لأسفل وصف التطبيق حتى ترى موقع المطور.

اضغط على رابط الموقع، وسيقوم سفاري بالوصول للموقع. ابحث عن نموذج أو صفحة أو بريد إلكتروني يمكنك من خلاله الاتصال بمطور البرامج. ثم أرسل رسالة تسأل عما إذا كان المطور يخطط لتحديث التطبيق إلى 64 بت حتى يكون متوافقاً مع iOS 11، أم لا.