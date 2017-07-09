إلغاء الحظر.. الآن بمقدور المتجهين إلى أميركا على الخطوط الجوية الأردنية حمل الكمبيوترات

أعلنت شركة الخطوط الجوية الملكية الأردنية الأحد 9 يوليو/تموز 2017 رفع الحظر على الأجهزة الإلكترونية داخل مقصورة الركاب في رحلاتها المتجهة إلى الولايات المتحدة اعتباراً من اليوم الأحد.

وقالت الشركة في بيان إن "إدارة الأمن القومي الأميركي سمحت لمسافري الملكية الأردنية المتوجهين إلى الولايات المتحدة باصطحاب أجهزتهم الإلكترونية على جميع رحلات الشركة المغادرة من عمان إلى كل من نيويورك وشيكاغو وديترويت اعتباراً من التاسع من تموز/يوليو 2017".

وأضافت "بات بمقدور جميع المسافرين إلى أميركا حمل الحواسيب المحمولة، والأجهزة اللوحية وكاميرات التصوير وغيرها من الأجهزة الإلكترونية على متن الطائرات".

وأوضح البيان أن "هذه الأجهزة أصبحت تخضع لعمليات فحص معزّزَة وإجراءات تفتيش تتوافق مع متطلبات السلطات الأميركية الأمنية".

وللملكية الأردنية 16 رحلة منتظمة ومباشرة أسبوعياً انطلاقاً من مطار عمان إلى الولايات المتحدة منها سبع إلى نيويورك ومثلها إلى شيكاغو ورحلتان إلى ديترويت.

وفي 21 آذار/مارس، أعلنت واشنطن حظراً على إدخال أجهزة الكمبيوتر المحمول وغيرها من الأجهزة الإلكترونية إلى مقصورة ركاب الطائرات التي تقوم برحلات مباشرة إلى الولايات المتحدة من 10 مطارات في تركيا والأردن ومصر والسعودية والكويت وقطر والإمارات والمغرب.

وقد سمحت بنقلها مع الأمتعة فقط.

وأعلنت السلطات الأميركية مطلع الشهر الحالي أنها رفعت حظر حمل الأجهزة الإلكترونية على رحلات "طيران الاتحاد" ومقرها أبوظبي، في أول رفع للحظر منذ إقراره.

وصدر القرار بعد أن طبقت الشركة إجراءات أمنية متقدمة بحسب ما أعلن المتحدث باسم الأمن الداخلي الأميركي.

وفرضت السلطات الاميركية الحظر بعد أن تلقت أجهزة الاستخبارات معلومات تفيد بأن تنظيم الدولة الإسلامية يخطط لوضع قنبلة في جهاز إلكتروني.

