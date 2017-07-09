رغم كسر ذراعيه.. نجم Avengers: Infinity War يصرُّ على إكمال تصوير الفيلم

كسر النجم السينمائي جيريمي رينر كلا ذراعَيه ― الكوع الأيمن والمعصم الأيسر ― أثناء تصويره مشهداً من مشاهد فيلم "Avengers: Infinity War".

وكشف رينر عن تفاصيل إصابته خلال مؤتمر صحفي عُقِد يوم الجمعة في مهرجان كارلوفي فاري السينمائي فى جمهورية التشيك، بحسب النسخة الأميركية من "هاف بوست".

ولكن رينر، الرجل المشغول دائماً بشكل لا يصدق، قال إن ذلك لن يؤثر أبداً على الجدول الزمني للفيلم، كما هي عادة معظم نجوم السينما.

وأضاف الفنان "يمكنكم أن تعتبروني حَـلّالاً للمشاكل؛ بالطبع سيكون لهذا الأمر تأثير على ذراعي، لكنه لن يردعني عما أنا مضطر إليه". ويتابع "سأُشفَى بسرعة، بل إنني أفعل كل ما بوسعي لكي أتعافَى سريعاً".

Fall down seven times...stand up 8! #fixedup #pushthrough A post shared by Jeremy Renner (@renner4real) on Jun 22, 2017 at 2:40pm PDT

ثم أردف قائلاً "أنا أؤدي مهمةً لا تتطلب حقاً أداء حجم كبير من الحركات المثيرة. فليس الفيلم فيلماً من أفلام الإثارة، وإنما هو دور كوميدي. وإنما يحدث فقط أن يكون مشتملاً على بعض الإثارة فيه. لذا فإنني لستُ مضطراً إلى هزيمة الكثير من الأشخاص أو فعل أي شيء جنوني".

ويضيف رينر، "إن ذلك لن يؤثر بالسلب على عملي.. وإنما يؤثر فحسب على طريقة ارتدائي الأزياء في الصباح. فلا أستطيع ربط حذائي، مثلاً، وما عدا ذلك فيمكنني أداؤه أداءً تاماً".

أصبح هذا الخبر رسمياً الآن، لكن يبدو أن شيئاً ما كان يسير على نحوٍ خاطئٍ مع رينر لبعض الوقت. وإليكم هذَين المنشورَين المكتوبَين على موقع إنستغرام في شهر يونيو/حزيران:

بالإضافة إلى فيلم "المنتقمون"، فإن رينر لديه العديد من الأشياء التي سيقوم بها في أعماله، ومنها على سبيل المثال الفيلم الكرتوني "Arctic Justice" وفيلم "Tag". والأهم من ذلك أن الممثل رينر سيؤدي أيضاً دوراً في سلسلة أفلام "Bourne".