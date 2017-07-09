الطب الشرعي يكشف سبب وفاة عمرو سمير

كشف تقرير الطب الشرعي الإسباني سبب وفاة المذيع المصري عمرو سمير، الذي توفي قبل أيام، أثناء قضاء عطلة صيفية بإسبانيا.

وأوضح التقرير أن سمير وافته المنية الأربعاء 5 يوليو/تموز 2017 الساعة السابعة صباحاً، قبل مغادرته الفراش في غرفته بأحد الفنادق، بحسب موقع في الفن، ورجح الطب الشرعي أن يكون سبب الوفاة هبوطاً حاداً في الدورة الدموية نتيجة لبذل مجهود كبير في ممارسة الرياضة دون تناول أي أطعمة، ما تسبب في هبوط مستوى السكر في الجسم ، وإصابته بأزمة قلبية.

وأكدت أسرة سمير موعد وصول جثمانه ودفنه في مقابر العائلة بمدينة السادس من أكتوبر فور وصول جثمانه من إسبانيا، حيث صرح والده الطيار سمير شما أن سبب تأخير الوصول أن السلطات الإسبانية لم تفرج عن جثمان نجله قبل الانتهاء من التحقيقات والتأكد من عدم وجود أية شبهة جنائية، بحسب مجلة لها.



.