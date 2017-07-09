مصر ترفع من جديد تذكرة المترو.. تعرف على الأسعار التي أعلن عنها وزير النقل

قال وزير النقل المصري هشام عرفات اليوم الأحد 9 يوليو/تموز2017 أن بلاده سترفع أسعار تذاكر مترو أنفاق القاهرة لملايين الركاب بنسب تصل إلى 100% خلال 2018.

وأضاف عرفات في مقابلة مع صحيفة المصري اليوم "ستتراوح أسعار التذاكر بين 2و3و4 جنيهات حسب عدد المحطات التي يستخدمها الراكب.. ستكون الزيادة في 2018".

ورفعت مصر في مارس/آذار الماضي أسعار تذاكر مترو الأنفاق بنسبة 100 بالمئة لتصل إلى جنيهين للتذكرة.

يأتي الإعلان عن الزيادة الجديدة بعد أيام قليلة من رفع حكومة شريف إسماعيل أسعار جميع المواد البترولية والكهرباء ورفع رسوم عدد من الخدمات.

وفي محاولة لتبرير الزيادة المرتقبة في أسعار تذاكر المترو قال وزير النقل إن الدولة يكلفها إنشاء المترو، حيث بلغت تكلفة الخط الثالث للمترو فقط 80 مليار جنيه، بالإضافة إلى الخط الرابع الذي يصل إلى أكثر من 30 مليار جنيه.

وقال أرقام مترو الأنفاق ضخمة جداً، توضح حجم الاهتمام الذي توليه الدولة لمترو الأنفاق.

وعقد وزير النقل مقارنة بين خطوط السكك الحديدية في بلاده وبين دول مثل بيلاروسيا والمجر.

وقال الدولة لا تفكر في الاستثمار في هذا القطاع وإذا فكرنا في الاستثمار سنجد أن سعر التذكرة من مصر إلى الإسكندرية سيصل إلى 400 جنيه في الدرجة الأولى والثانية 250 جنيهاً.

وأضاف وأنا تابعت خدمة القطارات خلال زيارتي الأخيرة في بيلاروسيا والمجر ووجدت أن سعر التذكرة 25 دولاراً لنفس مسافة القاهرة الإسكندرية وبنفس نوعية القطارات «في أي بي» التي تعمل في مصر. ولكن «عمرنا ما هنعمل كده» لأن كل تخطيطنا أن نقوم بتغطية مصاريف التشغيل وليس البنية التحتية، لأننا نهدف للاستثمار في الناس، وأي زيادة في سعر التذكرة تكون فقط لاستمرار الخدمة والصيانة وليس لتعويض البنية التحتية..