مصر: لا نستطيع منع السفن القطرية من عبور قناة السويس

قال الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس إن مصر لا تستطيع منع السفن القطرية من عبور قناة السويس لأنها ممر مائي دولي تنظم الحركة به الاتفاقيات الدولية.

مميش قال خلال مداخلة هاتفية مع برنامح "هنا العاصمة" المذاع عبر فضائية "سي بي سي" مساء السبت 8 يوليو/تموز 2017 وتقدمه الإعلامية لميس الحديدي أن قناة السويس ممر مائي عالمي له اتفاقية دولية، ومصر تحترم الاتفاقيات الدولية الموقعة عليها وحرية المرور للجميع عدا 3 حالات هي إعلان الحرب أو تجارتي الرقيق والمخدرات.

وأضاف "أما المناطق الواقعة حول القناة مثل الموانئ يطبق عليها القانون المصري وقطر ممنوعة من استخدام الموانئ". لافتاً إلى أن حجم التجارة بين مصر وقطر ليس كبيراً.

وأشار مميش إلى أن عدد السفن القطرية التي تستخدم الموانئ المصرية حجمها قليل، أما السفن القطرية التي تستخدم مجرى قناة السويس حجمها كبير لأن الغاز القطري كله يذهب إلى أوروبا وأميركا.

ويوم الجمعة الماضي قال مميش في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية إن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والموانئ التابعة لها ملتزمة بتنفيذ قرارات منع السفن القطرية من المرور بهذه الموانئ أو دخولها، حرصاً على الأمن القومي المصري.

لافتاً إلى أن ذلك يأتي في ضوء قطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر، وتنفيذاً لقرارات الدولة المصرية بشأن وقف التعامل مع قطر.

ودخلت مصر والسعودية والإمارات والبحرين في أزمة دبلوماسية مع قطر بعد اتهام الدوحة بدعم الإرهاب وهو ما نفته بدورها قطر واعتبرته تدخلاً في شأن سيادي.





