حتى الهواء يعانده.. شاهد كيف تطايرت قبعة جندي أميركي بعد أن ثبَّتها ترامب فوق رأسه

انتشر في الساعات القليلة الماضية مقطع فيديو للرئيس الأميركي دونالد ترامب وهو يلتقط قبعة جندي تطايرت بسبب شدة الهواء وهو يحاول تثبيتها على رأسه إلا أنها تطايرت مرة أخرى.

أثناء اقتراب الرئيس الأميركي من طائرة هليكوبتر تابعة لسلاح البحرية الأميركية كانت ستقله السبت الماضي إلى قاعدة في ولاية ميريلاند انحنى ترامب قبل صعوده سلم الطائرة لالتقاط قبعة أحد الحراس كانت قد تطايرت بسبب الهواء الشديد.

حاول ترامب تثبيت القبعة على رأس الجندي، إلا أنها طارت مرة أخرى، بسبب الرياح المنبعثة من مروحيات الطائرة.

وكان اللافت التزام الحارس بحالة الثبات فلم يتحرك في المرة الأولى لالتقاط قبعته، كما لم يبدِ أيَّ رد فعل أثناء تثبيت الرئيس الأميركي القبعة فوق رأسه.

أحد القادة العسكريين المرافقين لترامب حاول مساعدته في المرة الثانية وقام بالتقاط القبعة قبل أن يصعد الرئيس الأميركي إلى الطائرة.

مع انتشار مقطع الفيديو على شبكات التواصل الاجتماعي حصل الرئيس الأميركي على الثناء إزاء هذا التصرف.

I LOVED this when I saw it! AMAZING MOMENT: #TRUMP PUTS #MARINE'S HAT BACK ON AFTER WIND BLOWS IT AWAY https://t.co/dnDadNdZ7a via @YouTube

— Lady De'Plorable (@IncognitoPatrio) ٩ يوليو، ٢٠١٧