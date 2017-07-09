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صور.. رونالدو في إجازة عائلية بصحبة رجل أعمال مصري

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CRISTIANO RONALDO
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يقضي لاعب كرة القدم كريستيانو رونالدو إجازة عائلية ورحلة استجمام في إحدى المدن الساحلية الإسبانية، بينما نشر رجلُ الأعمال المصري أحمد أبو هشيمة عبر حسابيه الرسميين على تويتر وإنستغرام، مجموعة من الصور التي تجمعه بأسرة رونالدو في جزيرة فورمنتيرا.




ويقضي أبو هشيمة رحلة استجمام على يخت في إحدى المناطق الساحلية في إسبانيا برفقة أسرة رونالدو وعدد من أصدقائه.

وعلق أبو هشيمة على الصورة التي تجمعه بأسرة رونالدو قائلاً "سعيدٌ بلقائي بك وبأسرتك يا صديقي العزيز".


#abouhashima Ibiza #vacation #summer

A post shared by Ahmed Abouhashima (@ahmedabohashima) on



#abouhashima #ibiza#vacation #summer

A post shared by Ahmed Abouhashima (@ahmedabohashima) on


شاهد صور رونالدو أثناء رحلة الاستجمام في جزيرة فورمنتيرا الإسبانية.


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رونالدو
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  • إجازة عائلية لرونالدو

  • إجازة عائلية لرونالدو

  • إجازة عائلية لرونالدو

  • إجازة عائلية لرونالدو

  • إجازة عائلية لرونالدو

  • إجازة عائلية لرونالدو

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