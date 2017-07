صور.. رونالدو في إجازة عائلية بصحبة رجل أعمال مصري

يقضي لاعب كرة القدم كريستيانو رونالدو إجازة عائلية ورحلة استجمام في إحدى المدن الساحلية الإسبانية، بينما نشر رجلُ الأعمال المصري أحمد أبو هشيمة عبر حسابيه الرسميين على تويتر وإنستغرام، مجموعة من الصور التي تجمعه بأسرة رونالدو في جزيرة فورمنتيرا.

Pleasure to meet up with you and your family my dear friend 👌

@Cristiano #abouhashima #summer #ibiza #vacation pic.twitter.com/9K54hmnyu7

— Ahmed Abou Hashima (@AhmedAbuHashima) July 9, 2017