صور.. رونالدو في إجازة عائلية بصحبة رجل أعمال مصري

يقضي لاعب كرة القدم كريستيانو رونالدو إجازة عائلية ورحلة استجمام في إحدى المدن الساحلية الإسبانية، بينما نشر رجلُ الأعمال المصري أحمد أبو هشيمة عبر حسابيه الرسميين على تويتر وإنستغرام، مجموعة من الصور التي تجمعه بأسرة رونالدو في جزيرة فورمنتيرا.



ويقضي أبو هشيمة رحلة استجمام على يخت في إحدى المناطق الساحلية في إسبانيا برفقة أسرة رونالدو وعدد من أصدقائه.



وعلق أبو هشيمة على الصورة التي تجمعه بأسرة رونالدو قائلاً "سعيدٌ بلقائي بك وبأسرتك يا صديقي العزيز".

#abouhashima Ibiza #vacation #summer A post shared by Ahmed Abouhashima (@ahmedabohashima) on Jul 7, 2017 at 5:05am PDT

#abouhashima #ibiza#vacation #summer A post shared by Ahmed Abouhashima (@ahmedabohashima) on Jul 5, 2017 at 11:05am PDT

شاهد صور رونالدو أثناء رحلة الاستجمام في جزيرة فورمنتيرا الإسبانية.





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