أخبار سيئة.. عشاق "شيرلوك" قد لا يستطيعون مشاهدة المسلسل مجدداً

قد لا يعود مسلسل "شيرلوك" مرةً أخرى للشاشات، بحسب مساعد المؤلف "مارك غاتيس".

وصرح كاتب السيناريو خلال تسجيل صوتي للتلفزيون البريطاني قائلاً أن المسلسل كان بمثابة "كابوس لجدول أعماله"، بحسب النسخة الأسترالية من "هاف بوست".

http://www.huffingtonpost.com.au/2017/07/04/sherlock-co-creator-mark-gatiss-explains-why-the-show-may-neve_a_23015437/?utm_hp_ref=au-homepage

وذكر مارك لبرنامج "ستاب إنذا دارك" الذي يعرضه التليفزيون البريطاني، أن تنسيق العرض بين جدولي بنديكت كومبرباتش ومارتن فريمان المزدحمين بالأعمال كان محبطاً للغاية.

وقال غايتس "إنها ليست نقصاً في الإرادة، ولكنه -المسلسل- كان كابوساً لجدولي.. لقد كان من الصعب جداً جدولة الحلقات الأخيرة بسبب انشغال كل من مارتن وبنديكت وستيف موفات "مساعد المؤلف" وأنا.

وواصل غايتس قائلاً، "لقد كان لدينا الأفكار لـ"باركر ستريت" لمدة بالفعل، ولكن الشيء الرائع حقاً هو أنها كانت دائماً مقسمةً بيننا، كنّا دائماً نتشاركها أثناء العمل عليها".

وجاء تعليق مارك بعد أيام من تصريح مساعد المؤلف، ستيفان موفات، الذي قال أنه يعتقد أن مجموعة حلقات أخرى يتم العمل عليها.

وصرح موفات خلال مقابلة مع المذيع كريس إيفانز على برنامج "بي بي سي راديو2 بريكفاست شو" قائلاً، "لقد أنهينا الحلقات الأخيرة منذ عام تقريباً، ومنذ ذلك الحين وأنا منشغلٌ تماماً بـ"دكتور هو".

وأضاف، "لذلك لم أفكر بالأمر. مارك غايتس أيضاً كان منشغلاً بأشياء أخرى، لذلك لم يتسن لنا الحديث عمّا سنقوم به حيال الحلقات الأخرى، أعتقد أننا سنفعلها، أعتقد أننا سنعود من جديد".

وكانت آخر مرة يعُرض فيها شيرلوك وجون واتسون خلال حلقة "المشكلة الأخيرة" في يناير كانون/الثاني.