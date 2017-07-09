أول تعليق لـ"مذيع الهامبرغر".. هكذا برر الإعلامي السعودي خطأه! فهل وافق على أن يكون وجهاً دعائياً للوجبة السريعة؟

لم يعتبر السعودي محمد الذيابي الذي أصبح معروفاً بلقب "مذيع الهامبرغر" المعلومتين الخاطئتين " العاصمة الألمانية هامبرغر" اللتين قالهما في جملة واحدة على الهواء مباشرة في نشرة الأخبار على قناة السعودية الأولى تستحقان تلك الضجة الإعلامية.

وجاء ذلك ضمن حواء أجراه مع صحيفة الحياة السعودية الأحد 9 يوليو/تموز، التي طرحت عليه السؤال"هل توافق أن تظهر كوجه دعائي لأحد محلات الهامبرغر" فأجاب أنه "سيرفض ذلك مهما كان المبلغ مرتفعاً" مبرراً "أنا مذيع صاحب رسالة فقط".

واعتبر الذيابي أن الهمبرغر قدّم له محبة الناس التي تضامنت معه عقب الحادثة، منتقداً القناة التي يعمل بها والتي وصفها أنها بيئة طاردة، مبرراً سبب استمراره بالعمل فيها أنه موظف حكومي ويحصل من خلالها على لقمة عيشه.

ويبدو أنّ ما شجّع المذيع السعودي التصريح لصحيفة الحياة بعد الضجة الكبيرة التي طالته، إعلان وزير الإعلام السعودي تضامنه معه ونفيه الإشاعات التي أشارت إلى إيقاف الذيابي عن العمل.

واعتبر الذيابي أن مقطع الفيديو الذي حقق منذ انتشاره آلاف المشاركات على الشبكات الاجتماعية دليل على "انتشار القناة السعودية" بحسب وصفه.

وأرجع المذيع السعودي ذلك الخطأ أنه كان مرهقاً معتبراً أن الخطأ هو مجرد خطأ لفظي ولغوي بقوله هامبرغر عوضاً عن هامبورغ، دون أن يتناول الخطأ الثاني والذي اعتبره كثيرون خطأ أكبر بحق إعلامي وهو أن ينسب تلك المدينة عاصمة لألمانيا عوضاً عن برلين.

المذيع على الرغم من أنه يعمل في هذا المجال منذ 16 عاماً إلا أنها المرة الأولى التي يحصل على انتشار بهذا الشكل لكنه نفى أن يكون ما حصل "تسبَّب في شهرة لاسمه".