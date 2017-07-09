تظاهرات واشتباكات في هامبورغ بعد انتهاء قمة العشرين.. المتظاهرون أقدموا خصوصاً على حرق مركبات

اندلعت اشتباكات مجدداً في شوارع هامبورغ الألمانية، صباح الأحد 9 يوليو/تموز 2017، بعد انتهاء قمة مجموعة العشرين، بحسب ما أعلنت الشرطة على تويتر، مشيرة إلى أن المتظاهرين أقدموا خصوصاً على حرق مركبات.

واحتشد متظاهرون بعد انتهاء القمة في حي شانزن، المعقل المحلي لليسار الراديكالي، حيثُ كانت مواجهات عدة قد دارت منذ الخميس.

وحمل المتظاهرون زجاجات وهاجموا مركبات وأضرموا فيها النيران، وأوضحت الشرطة على تويتر أنها فرقتهم بالغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه.

وأشارت الشرطة إلى أنها نفذت اعتقالات جديدة، متحدثةً عن إصابات في صفوف عناصرها.

واستناداً إلى آخر محصلة أوردتها الشرطة السبت، هناك 213 شرطياً جرحوا منذ الخميس، فضلاً عن 143 شخصاً معتقلين.