تمتلك شركة جوجل مجموعة تطبيقات متنوعة على متجري جوجل بلاي وآب ستور، وعلى الرغم من أن أغلب هذه التطبيقات قد تكون مفيدة للمستخدمين، إلا أن هناك تطبيقات أساسية متميزة يجب تنزيلها على أي هاتف ذكي.



وكما نعلم فإن الكثير من تطبيقات جوجل الشهيرة تكون مثبتة مسبقاً على هواتف أندرويد، مثل تطبيق يوتيوب وكروم وجيميل وغيرها من التطبيقات.



لكن إن كنت من مستخدمي هواتف آيفون، فربما يجدر بك تنزيل مجموعة من تطبيقات جوجل الأساسية والمهمة.



لذا إليكم 10 تطبيقات من جوجل يجب تنزيلها على أي هاتف آيفون

1- تطبيق Google Maps

لا يحتاج تطبيق Google Maps إلى تعريف، إذ إنه يتربع على عرش تطبيقات الخرائط الأكثر شعبية على الهواتف الذكية بلا منازع.



لذا إن كنت تشعر بالاستياء من تطبيق خرائط آبل الافتراضي على هواتف آيفون، فربما يجب عليك التفكير بالانتقال إلى تطبيق خرائط جوجل، والاستمتاع بخرائط دقيقة وشاملة في 220 دولة.



والاستفادة من المزايا الإضافية للتطبيق مثل التوجيه الصوتي وتوفير اتجاهات النقل وحركة المرور في 15 ألف مدينة حول العالم، والحصول على معلومات تفصيلية حول أكثر من 100 مليون مكان، والاستمتاع بجولات افتراضية وصور داخلية لمعالم العالم أجمع.



2- تطبيق Google Calendar









يساعدك تطبيق Google Calendar على توفير وقتك وتحقيق الاستفادة القصوى من كل يوم، وذلك بفضل واجهة الاستخدام البسيطة، وتوفيره لطرق مختلفة لعرض التقويم اليومي والتبديل السريع بين الأيام والأسابيع والأشهر.



كما يتيح لك التطبيق القدرة على إنشاء الأحداث والمهام والأهداف الشخصية بسرعة ومرونة، والاستفادة من المزايا الذكية مثل جلب المعلومات المهمة من تطبيق البريد الإلكتروني وإضافتها للتقويم.



3- تطبيق Google Photos

إن كنت تستخدم هاتف آيفون الخاص بك لالتقاط مجموعة كبيرة من الصور والفيديوهات، فلا شك أن محدودية السعة التخزينية قد تكون عائقاً أمامك.



وبالتالي فإن الاعتماد على تطبيق Google Photos سيتيح لك الاحتفاظ بنسخة احتياطية من الصور ومقاطع الفيديو وتنظيمها دون التفكير بالمساحة التخزينية على هاتفك.



4- تطبيق Gboard









تضم لوحة مفاتيح ‏ Gboard مجموعة من المزايا الرائعة التي تساعدك على الكتابة والدردشة مع أصدقائك بسرعة وموثوقية.



ومن خلال اللوحة لن تكون هناك حاجة لمغادرة الدردشة للبحث في جوجل، إذ سيكون بوسعك البحث عن أي شيء ومشاركته من جوجل، مثل مقاطع الفيديو وتوقعات الطقس والأخبار ونتائج المباريات وغيرها.



كما تدعم اللوحة البحث عن الرموز التعبيرية والعثور عليها بشكل أسرع، وكذلك البحث عن الصور المتحركة والكتابة بلغات متعددة.



5- تطبيق Snapseed









استطاع تطبيق Snapseed أن يثبت فاعليته كأحد أفضل تطبيقات تحرير الصور على هواتف آيفون، لما يتمتع به التطبيق من مزايا قوية.



ويوفر التطبيق مجموعة هائلة من الأدوات والمزايا والأوضاع لتحرير وتحسين وضبط الصور، وذلك إلى جانب مجموعة فلاتر احترافية ومنتقاة بعناية.



6- تطبيق PhotoScan

يتيح تطبيق PhotoScan من جوجل إجراء مسح ضوئي لصورك المطبوعة وحفظها باستخدام كاميرا الهاتف بسرعة ومرونة.



7- تطبيق Google Translate

لا شك أن أغلب مستخدمي الهواتف الذكية يحتاجون للاعتماد على تطبيق للترجمة، لمساعدتهم أثناء العمل على الهاتف وتصفح الإنترنت.



ولأن شركة جوجل لديها مسيرة طويلة في تطوير خدمة الترجمة التابعة لها، فإن تطبيق Google Translate سيكون الخيار الأنسب لك في هذا المجال.



إذ يوفر التطبيق القدرة على الترجمة بين 103 لغات، بما في ذلك 52 لغة متوفرة للترجمة في وضع عدم الاتصال بالإنترنت، ويدعم ميزة الترجمة الفورية بالكاميرا، وكذلك وضع المحادثة التي تتيح الترجمة الفورية بين لغتين باستخدام 32 لغة.



8- تطبيق Inbox









إما إن كنت تبحث عن تطبيق لإدارة البريد الإلكتروني، فإن تطبيق Inbox سيقدم لك مجموعة من الوظائف والمزايا التي تساعدك على تنظيم رسائلك والتخلص من فوضى البريد وتوفير الوقت والجهد أثناء العمل عليه.



9- تطبيق Google News & Weather

يوفر تطبيق Google News & Weather تغطية إخبارية شاملة من 75 ألف جهة نشر، مع إمكانية تخصيص أخبار العناوين الرئيسية والأخبار والطقس في منطقتك المحلية وبحسب تفضيلاتك.



10- تطبيق Google Docs









وأخيراً، مع تطبيق Google Docs الذي يتيح لك إنشاء المستندات وتعديلها والتعاون عليها مع الآخرين في نفس الوقت، حتى في حال عدم وجود اتصال بشبكة الإنترنت.