الشرطة الأميركية تعتقل الممثل شيا لابوف بتهمة مخالفة النظام

قالت الشرطة الأميركية إنها اعتقلت الممثل شيا لابوف في ولاية جورجيا بتُهم مخالفة النظام والثمالة في الطريق العام في ساعة مبكرة من صباح السبت في وسط مدينة سافانا.

وقالت شرطة سافانا في بيان إن لابوف كان في حي سيتي ماركت قبل الفجر عندما اقترب من أحد المارة ورجل شرطة طالباً سيجارة.

وأضاف البيان: "عندما لم يحصل لابوف على سيجارة ثار وبدأ في السباب واستخدام لغة سوقية على مرأى ومسمع من امرأة وأطفال".

وقالت الشرطة إنه تعامل بحدة مع الشرطي عندما طلب منه مغادرة المكان وعندما حاول الشرطي القبض عليه جرى لابوف إلى داخل بهو أحد الفنادق.

وأضافت السلطات أنها اعتقلت لابوف في نهاية الأمر، ووجّهت له تهماً بمخالفة النظام والثمالة في طريق عام وتعطيله ثم أودعته في سجن مقاطعة تشاتام.