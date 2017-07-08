شاهد ماذا قال رونالدينيو لاعب برشلونة ومنتخب البرازيل السابق عن مصر في مقابلة مع BBC

قال لاعب برشلونة ومنتخب البرازيلي السابق رونالدينيو إن مصر هي البلد التي تجلب له الحظ، مؤكداً أن منتخب بلاده بقيادة نيمار سيحقق كأس العالم المقبلة في روسيا 2018.

وحلّ رونالدينيو ضيفاً على مصر من أجل تدشين مؤسسته الخيرية لعلاج الفقراء حول العالم، وتأسيس أكاديمية لكرة الكرة يشرف خلالها على تدريب الأطفال.

وقال رونالدينيو في تصريحاته لهيئة الإذاعة البريطانية BBC التي أذاعة جزءاً منه أمس الجمعة 7 يوليو/تموز: "مصر بلد تجلب لي الخط، وأنا سعيد أنني أتواجد بها وأدشن منها مؤسستي الخيرية".

وتابع: "المؤسسة تهدف لعلاج غير القادرين من مختلف دول العالم عن طريق الدواء المصري، وهذا الأمر يجعلني سعيداً كوني سأتمكن من مساعدة غيري".

وتحدث عن منتخب بلاده قائلاً: "لا أدرى لماذا تراجع أداء منتخب البرازيل 2014، وأتمنى أن يتمكن منتخب بلادي من الفوز بكأس العالم المقبل في روسيا 2018 بقيادة نيمار".