بينهم أحمد شيبة وحسين الديك ورامي عياش.. نقابة الموسيقيين في تونس تشن "حرباً قانونية" ضد الفنانين العرب

"لا تسامح مع أي فنان عربي يخرق القانون في تونس مهما علا شأنه، وسنتصدى من هنا فصاعداً لكل هؤلاء المخالفين الذين يتشدقون بحبهم لتونس، وبأنها بلدهم الثاني، وهم في الواقع يملأون جيوبهم من أموال التونسيين بطرق غير قانونية وبعقود عمل مشبوهة"، هكذا صرَّح نقيب الموسيقيين التونسيين مقداد السهيلي لـ"هاف بوست عربي"، عن حملة أطلقتها النقابة التونسية للمهن الموسيقية ضد الفنانين الأجانب، ولا سيما العرب الذي يحيون حفلات خاصة أو عامة في تونس، بـ"عقود مشبوهة"، مؤكدًا أن هذه الحملة تأتي في "إطار معاضدة جهود الحكومة التونسية لمكافحة الفساد بكل أنواعه وفي كل القطاعات".

السهيلي اعتبر أن فنانين كرامي عياش وحسين الديك وأحمد شيبة "أوهموا السلطات التونسية بإيعاز من متعهدي حفلات تونسيين بأنهم يدخلون تونس في إطار السياحة، أو في إطار حفلات داخل النزل، محددة بتواريخ معينة، والحال أنهم يُبرمون بعد ذلك عقود عمل غير قانونية، وأحياناً من دونها لإحياء حفلات خاصة وأعراس على مدى أسابيع وأشهر، مقابل مبالغ مالية طائلة بالعملة الصعبة، تودع بحساباتهم، وهو ما يعد شكلاً من أشكال التهرب الجبائي والتحايل على القوانين المنظمة لهذا القطاع الموسيقي في تونس".

حقيقة إيقاف الديك بمطار قرطاج

السهيلي قال إنه تم فعلياً منذ يومين إيقاف الفنان السوري حسين الديك بمطار تونس قرطاج، وفرض غرامة عليه إثر مصادرة عملة أجنبية كانت بحوزته تحصل عليها بطرق غير قانونية، وكان ذلك في إطار شكوى تقدمت بها النقابة التونسية للمهن الموسيقية، تم بموجبها إعلام السلطات المعنية بالأمر من وزارة الثقافة والداخلية والمالية ومحافظ البنك المركزي بمخالفات قانونية ومالية يقوم بها هذا الفنان، حيث إنه يدخل لتونس بصفته مواطناً سورياً قادماً للسياحة، وليس للعمل وإحياء سهرات خاصة وعامة.

السهيلي أكد في ذات السياق أن "ما تقوم به النقابة ليس بدعة ولا تنكيلاً بالفنانين العرب، المرحب بهم في تونس طالما يمتثلون لقوانينها"، وفق قوله.

وأضاف أن ما تقوم به النقابة التونسية هو "أمر معمول به في نقابات مصر ولبنان، وتطبق القوانين بشكل صارم على فنانين تونسيين يدخلون لها، كلطفي بوشناق وصابر الرباعي وغيرهما ممن يحيون حفلات خاصة أو عامة هناك".

وتساءل: "لماذا يمتثل فنانونا لقوانين تلك البلدان والنقابات ويدفعون ما عليهم من مستحقات وضرائب، بينما لا يمتثل هؤلاء الفنانون العرب لقوانين تونس، هم ليسوا أفضل منا، وبلدنا ومصلحتها عزيزة أيضاً كبلدانهم".

جدل عبر الشبكات الاجتماعية

وكان خبر إيقاف المغني السوري حسين الديك بمطار تونس قرطاج منذ يومين قد أشعل الشبكات الاجتماعية في تونس:







متعهد حفلات حسين الديك يرد

متعهد حفلات الفنان السوري حسين الديك والمصري أحمد شيبة في تونس سفيان سيالة أعرب في تصريح لـ"هاف بوست عربي" عن استنكاره الشديد لما وصفه بحملة التشويه والمغالطة، التي قادها نقيب الموسيقيين التونسيين مقداد السهيلي بحق حسين الديك، مؤكداً أن دوافعها ليست قانونية ولا حرباً على الفساد كما يدعي، بل تصفية حسابات بينه وبين متعهد حفلات معروف في تونس تعامل سابقاً مع حسين الديك، ثم حين انتهى العمل بينهم حاول تشويه الفنان بتواطؤ من السهيلي وفق قوله.

وأضاف: "حسين الديك أوقف في مطار قرطاج كأي مسافر عادي في إطار الإجراءات القانونية المعمول بها في إدارة الجمارك والحدود، ولا صحة لكل ما تم تداوله والحكاية كيدية ومفتعلة من متعهد الحفلات رياض بودينار، الذي أراد الانتقام بطريقته الخاصة، بعد أن أوقف حسين الديك وأحمد شيبة التعامل معه، لاسيما أن هؤلاء الفنانين قاموا بإحياء حفلات زفاف لوجوه رياضية معروفة تونسياً ودولياً، ولم يتعاقدوا مع فرقته الموسيقية كما جرت العادة سابقاً، وهو ما جعله يستشيط غضباً ويستعين بنقيب الموسيقيين لإثارة كل هذه البلبلة والقيام بحملة تشويه ضد هؤلاء الفنانين".

سيالة أكد أن كل عقود هؤلاء الفنانين تمت بشكل قانوني ولا غبار عليها، وبأن الفنان حسين الديك وأحمد شيبة سيعودان لتونس "معززين مكرمين"، وفق تعبيره، ضمن جولة من العروض ستشمل مهرجانات صيفية في مدن تونسية.

وكان الفنان المصري أحمد شيبة قد أحيا منذ أيام حفل زفاف النجم الرياضي التونسي أحمد العكايشي، برفقة مجموعة من الفنانين التونسيين.

بدوره أحيا الفنان اللبناني رامي عياش حفل زفاف اللاعب التونسي والدولي يوسف المساكني.