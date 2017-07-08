لأول مرة في البلاد.. شاهد بالفيديو مطعم باكستاني يستعين بالروبوتات لخدمة زبائنه

بدأ مطعم في مدينة "ملتان" الباكستانية استخدام روبوتات آلية لخدمة زبائنه، في خطوة هي الأولى من نوعها في البلاد.

والروبوتات التي طوّرها نجل صاحب المطعم، المهندس الإلكتروني أسامة عزيز، تقوم بتقديم الوجبات للزبائن.

وقال عزيز إنه كان يرغب في السفر إلى خارج البلاد عقب التخرج في الجامعة عام 2015، وذلك لإقامة تجارب في مجال تطوير الروبوتات، إلا أن والده شجّعه على البقاء في باكستان.

وأضاف أنه رأى أن الروبوتات ستزيد من دخل والده في المطعم، فبدأ بتطويرها داخل باكستان بدلاً من استيرادها بأسعار باهظة.

وأشار إلى أن أعمال تطوير الروبوتات التي يزن الواحد منها 25 كيلوغراماً، استغرقت حوالي 8 أشهر.

ولفت إلى أن نسبة زبائن المطعم ارتفعت إلى الضعف، مبيناً أن الزبائن لا يطلبون ما يحتاجونه إلا من الروبوتات مباشرة، وهم سعداء بذلك.

ونوّه عزيز إلى أن والده بصدد افتتاح فروعٍ جديدة للمطعم في مدن باكستانية أخرى.