رياضيون قطريون يهدون فوزهم لزملائهم السعوديين في بطولة دولية بألمانيا.. احتفلوا سوياً ورفعوا أعلام البلدين

أهدى فريق دراجي قطر ميداليتهم للفريق السعودي، بعد فوزهم بالمركز الأول في المسابقة الدولية في ألمانيا، بعنوان "بطولة التبرع"، أمس الجمعة 7 يوليو/تموز، ودعوهم للاحتفال معهم بهذا الفوز.

وتداول الناشطون صوراً وفيديوهات للفريقين على نطاق واسع، وأشادوا بروحهما الرياضية، رغم الحصار الرباعي الذي قامت به السعودية، الإمارات، البحرين ومصر، وتم فرضه على دولة قطر.

فيديو.. بعد فوز دراجي #قطر بالمركز الأول في المانيا.. العلم السعودي مع العلم القطري في منصة التتويج

- pic.twitter.com/6eZQJ4cED1 — قبل قليل (@QablQalel) ٨ يوليو، ٢٠١٧

ووصف المغردون المشهد بـ"الأخوي"، واعتبروا الصورة التي تجمع الفريقين دلالة على "وحدة الشعبين رغم الحصار". وأعاد بعضهم وسم "#خليجنا_واحد"، وغرّدوا عبره عما يجمع الشعبين الشقيقين، وتفرقه السياسة، على حدّ قولهم، وفق ما ذكر تقرير لصحيفة العربي الجديد.

https://www.alaraby.co.uk/medianews/2017/7/8/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%B4-%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AC%D9%86%D8%A7-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A5%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%A1-%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D9%8A-%D9%82%D8%B7%D8%B1-%D9%81%D9%88%D8%B2%D9%87%D9%85-%D9%84%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D9%8A%D9%86

تجدر الإشارة إلى أن هذه المسابقة الدولية ترتكز على مبادرة لعمل الخير، ويتنافس فيها الدراجون من 35 دولة على جمع التبرعات لأعمال الخير، وينظمها مركز دراجي قطر سنوياً.

وقدّم دراجو قطر مشروع بناء مدرسة في قطاع غزة المحاصر، بالتعاون مع "مؤسسة قطر الخيرية" التي تولت تنفيذ المشروع بكلفة إجمالية بلغت 1.1 مليون دولار أميركي.