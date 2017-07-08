قطر تُدشن 5 خطوط ملاحية خلال أقل من 20 يوماً لتجاوز حصار الدول المجاورة لها

قالت الشركة القطرية لإدارة الموانئ "موانئ قطر" (حكومية)، السبت 8 يوليو/تموز 2017، إنها أطلقت 5 خطوط ملاحية مباشرة بين ميناء "حمد"، وعدد من الموانئ في المنطقة وخارجها، في أقل من 20 يوماً.

وذكرت الشركة في بيان لها أن "الخطوط الجديدة تسهم في توفير حلول سريعة ومضمونة للمصدِّرين والموردين من مختلف أنحاء العالم".

وأضافت أن "إطلاق الخطوط الجديدة يهدف إلى ضمان عدم تأثر حركة السفن والملاحة البحرية والشحن، في الدولة، بالإجراءات التي اتَّخذتها بعض الدول المجاورة".

وأشار البيان أن الخطوط الجديدة تربط ميناء "حمد" بموانئ "صحار" و"صلالة"، العمانيين، و"إزمير" التركي، و"نافا شيفا" الهندي، دون أن يشير إلى الخامس.

ودشّنت الدوحة ميناء "حمد" نهاية العام الماضي، ويعد أحد أكبر الموانئ البحرية في منطقة الخليج.

وفي 5 يونيو/حزيران الماضي، قطعت دول السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها مع قطر، بدعوى "دعمها للإرهاب"، وهو ما نفته الدوحة، معتبرة أنها تواجه حملة افتراءات وأكاذيب تهدف إلى فرض الوصاية على قرارها الوطني.

وحسب بيانات الدول الأربع، فإن قرار مقاطعة قطر يشمل إغلاق كافة المنافذ البرية والبحرية والجوية، ومنع العبور في الأراضي والأجواء والمياه الإقليمية لتلك الدول، والبدء بالإجراءات القانونية الفورية للتفاهم مع الدول الشقيقة والشركات الدولية لتطبيق ذات الإجراءات.

