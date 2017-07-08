لأول مرة.. الشرطة التركية "تتكلم" العربية

أعلنت رئاسة الوزراء التركية أنه تمت إضافة خدمة اللغة العربية إلى أرقام التواصل الخاصة بالشرطة العامة في تركيا.

وتأتي هذه الخطوة مع تزايد أعداد العرب المتواجدين في تركيا، وما يستتبع ذلك من معاملات يومية ربما تشوبها بعض المشاكل الاجتماعية أو الأمنية، التي تحتاج لتدخل أمني سريع، الأمر الذي يحول بينه صعوبة تواصل العرب مع الشرطة بسبب عائق اللغة.

وقد تم إدراج خدمة العربية عند الاتصال برقم الخدمة (155) منذ الخميس 6 يوليو/تموز 2017، ليتمكن العرب من استخدام الخدمة على مدار 24 ساعة، الأمر الذي يعتبر الأول من نوعه داخل تركيا.

وسيسهل ذلك أمور اللاجئين والسياح العرب، في الوقت الذي أصبحت فيه تركيا قبلةً لكثير من سياح العرب والخليج.

يُذكر أن وزارة التعليم التركية أدرجت اللغة العربية كمادة دراسية في مقررات التعليم الأساسي في تركيا، في سبتمبر/أيلول 2016، التي كان قد تم حذفها مع إعلان مصطفى كمال أتاتورك الجمهورية التركية عام 1925، ضمن ما وُصف بـ"الإصلاحات السياسية" التي تلت انهيار الإمبراطورية العثمانية.