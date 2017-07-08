تتراوح أعمارهم بين 16 و22 عاماً.. مقتل 5 من عناصر حزب الله اللبناني في سوريا

قُتل 5 من عناصر تنظيم "حزب الله" اللبناني خلال قتالهم إلى جانب نظام بشار الأسد في المعارك الدائرة داخل الأراضي السورية.

وأفادت مواقع إخبارية محسوبة على "حزب الله"، السبت 8 يوليو/تموز، بأن 5 من مقاتلي الحزب تتراوح أعمارهم بين 16 و22 عاماً، قُتلوا خلال المعارك الدائرة بين جيش النظام السوري وقوات المعارضة، دون الإشارة إلى وقت أو ظروف مصرعهم.

ولم يصدر أي تصريح رسمي عن الحزب حول ما أوردته وسائل الإعلام المحسوبة عليه.

ويشارك "حزب الله" في القتال الدائر داخل سوريا الى جانب قوات النظام السوري، وقد شيّع الحزب مؤخراً، العديد من قتلاه الذين قضوا خلال المعارك مع قوات المعارضة السورية.