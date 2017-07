ترامب وزوجته حاولا الوقوف بمكان ميركل فلم تسمح لهما.. بالفيديو هذا ما فعلته المستشارة الألمانية بقمة العشرين

انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، وهي تدفع بالرئيس الأميركي دونالد ترامب وزوجته ميلانيا إلى الصف الثاني، خلال التقاط صورة جماعية لزعماء الدول المشاركة في قمة العشرين، التي عُقدت الجمعة، 7 يوليو/تموز بمدينة هامبورغ في ألمانيا.

ويظهر الفيديو وصول الرئيس ترامب وميلانيا إلى المنصة المخصصة لالتقاط الصور، وبعد مصافحته لبعض الزعماء تقدم إلى الصف الأول، واقفاً في نفس المكان الذي كانت ميركل قد سبقته إليه، وبعد محاولته الوقوف في المقدمة تقدمت إليه ميركل، وفيما يبدو أنها تحدثت إليه بأن مكانه المخصص في الصف الثاني.

وبعد رجوعه نظرت ميركل إليه وأظهرت عدسات الكاميرات ابتسامة خفيفة ارتسمت على وجهها.

In a Rare gesture President of US Donald Trump prefers to stand next to PM @narendramodi !! Moves to join him in the 2nd Row!! #G20Summit pic.twitter.com/cyTRn2r68J

— Rosy (@rose_k01) July 8, 2017