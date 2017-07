لم تستطع إخفاء ضجرها منه.. شاهد ماذا فعلت المستشارة الألمانية أثناء حديثها مع الرئيس الروسي

ركزت وسائل الإعلام ومستخدمو الإنترنت على تصرفات زعماء العالم في قمة العشرين، التي عقدت بمدينة هامبورغ في ألمانيا الجمعة 7 يوليو/تموز 2017، والتي شهدت أول لقاء مباشر بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب، ونظيره الروسي فلاديمير بوتين.

ومن بين أبرز ما التقطته الكاميرات، مشهد واضح ظريف بين بوتين والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل؛ إذ وقف بوتين بيدٍ في جيبه ولوَّح مؤكداً بالأخرى، فيما بدا أنه يناقش موضوعاً لا يثير اهتمام ميركل، كما يتضح من رد فعلها. وهناك احتمال قوي أنهما كانا يتحدثان الألمانية؛ إذ عَمِلَ بوتين في ألمانيا الشرقية منذ عام 1985 حتى 1990 ويتحدث الألمانية بطلاقة.

ولم يُهدِر الإنترنت لحظةً في تخمين موضوع الحديث الذي أثار ملل ميركل، وفقاً لمقطع فيديو نشرته صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية، أمس الجمعة.

وتهكَّم مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي على الفيديو خلال تخمينهم ما دار بين الزعيمين، فعلَّق حساب يحمل اسم SimonNRicketts، قائلاً: "بوتين يشرح بطريقة ذكورية أسلوب قمة العشرين. شاهد ملل ميركل".

وقال حسابٌ آخر باسم SirBenkenobi: "بوتين يوضح كيف يجعل صدره لامعاً عن طريق تدليكه بزيت أطفال قبل الخروج والاستعراض".

Putin is explaining how he gets his chest so shiny by rubbing baby oil on it before he goes outdoors to show it off. pic.twitter.com/LWsVYGY0mp

— Obi-Wan Kenobi (@SirBenKenobi) July 7, 2017