فيديو: شرطة لندن تفتش مسلماً وتكبل يديه لارتدائه ملابس كثيرة! تخطى الـ3 ملايين مشاهدة

نشرت صفحة DOAM لتوثيق الاضطهاد ضد المسلمين، فيديو لمسلم جرى توقيفه وتفتيشه في شوارع لندن البريطانية؛ وذلك بسبب ارتدائه ملابس كثيرة.

إذ نشرت الصفحة على فيسبوك فيديو حاز أكثر من 3.6 مليون مشاهدة، يُظهر الشاب مكبل اليدين فيما يقف مستغرِباً من توقيفه، بينما يقوم ضباط الشرطة بتفتيشه تفتيشاً دقيقاً، وإخراج كل ما في جيوبه وحقيبته الصغيرة.

فيما علقت الصفحة على الفيديو المنشور بالقول: "رجل مسلم في طريقه إلى صلاة الجمعة بـ#لندن فأوقفته الشرطة، كُبِّلت يداه وتم تفتيشه؛ لأنه كان يرتدي ملابس كثيرة جداً!"، وختمت المنشور بوسم #ارتداء_الملابس_بينما_تكون_مسلم.









وفي تعليقٍ للشاب -الذي لم يذكر اسمه- على ما حدث معه، أكد أنه كان يُسرع للحاق بصلاة الجمعة، ثم فوجئ بتوقيف الشرطة له بالقرب من المسجد، بعد ادعاء امرأة أن ارتداءه قميصين بعضهما فوق بعض يضعه محل شك، وأنه ربما يحمل أسلحة!

لكن بعد إتمام عملية التفتيش، وحصول الشرطة على بيانات الشاب، لم يتبين وجود أي شبهة فيه، وأُطلق سراحه.