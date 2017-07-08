شاهد.. تشييع جثامين 21 من عناصر الجيش المصري بعد هجوم سيناء

شيّعت مصر، السبت 08 تموز/يوليو 2017، جثامين 21 من عناصر الجيش المصري الذين قُتلوا في هجوم بسيارات مفخخة تبناه تنظيم الدولة الإسلامية على إحدى نقاط تمركزه بشمال سيناء، حسب ما قال مسؤولون أمنيون.

وتبنى الفرع المصري لتنظيم الدولة الإسلامية في بيان على شبكات التواصل الاجتماعي ليل الجمعة السبت الهجوم الذي أسفر عن سقوط 26 جندياً بين قتيل وجريح في نقطة تمركز لقوات الجيش المصري في جنوب مدينة رفح.

وأكدت مصادر أمنية وتنفيذية بالمحافظات وصول 21 جثمان إلى 11 محافظة مصرية.

وكان الجيش أكد أنه قتل 40 مهاجماً في "إحباط هجوم إرهابي للعناصر التكفيرية على بعض نقاط التمركز".

محمد رمضان يشارك في تشييع جثمان الشهيد أحمد منسي بالشرقية الذي كان قائده في مدرسة الصاعقة

مصدر الصور : دوت مصر pic.twitter.com/zxR2Ix6AzT — اخبارك.نت (@akhbarak) ٨ يوليو، ٢٠١٧

وتشكّل منطقة شمال سيناء نقطة تمركز للمسلحين الإسلاميين المتشددين الذين يستهدفون قوات الأمن والجيش بشكل متواصل منذ الإطاحة بالرئيس محمد مرسي في تموز/يوليو 2013، إثر انقلاب عسكري قام به وزير الدفاع آنذاك عبدالفتاح السيسي.

تشييع جثمان المجند أحمد محمد أبوطالب أحد ضحايا هجوم #رفح بالفشن في #بني سويف pic.twitter.com/mtZoYrISja — شبكة رصد (@RassdNewsN) ٨ يوليو، ٢٠١٧

وتنفذ مجموعات إسلامية متطرفة أخرى بخلاف تنظيم الدولة الإسلامية بعض الهجمات التي تستهدف رجال الشرطة والقضاء في مصر إذ تبنت حركة "حسم" الإسلامية في بيان على شبكات التواصل الاجتماعي مقتل ضابط شرطة بجهاز الأمن الوطني أمس الجمعة.