دينيريس تصل أرض أجدادها.. مسلسل Game Of Thrones ينشر عناوين وتفاصيل حلقات الموسم السابع

نشرت شبكة HBO عناوين وتفاصيل الحلقات الثلاث الأولى من الموسم السابع من مسلسل Game Of Thrones.

وكالعادة، جاءت العناوين والتفاصيل بلغةٍ مبهمة وغامضة، ولكنَّها أيضاً مثيرة للاهتمام، وتثير العديد من الأسئلة.

وإليك عناوين وتفاصيل الحلقات الثلاث الأولى من الموسم:

الحلقة 61: Dragonstone (16 يوليو/تموز)

ينظم جون (كيت هارينغتون) دفاعات الشمال، وتحاول سيرسي (لينا هيدي) معادلة كفة المعركة. وتعود دينيريس (إيميليا كلارك) إلى الوطن.

كتب الحلقة للتلفاز ديفيد بينيوف ودانيال ويس، وأخرجها جيريمي بوديسوا.

الحلقة 62: Stormborn (23 يوليو/تموز)

تستقبل دينيريس (إميليا كلارك) زائراً غير متوقَّع. ويواجه جون (كيت هارينجتون) ثورةً. ويخطط تايرون (بيتر دنكليج) لغزو ويستروس.

كتب الحلقة للتلفاز بريان كوغمان، وأخرجها مارك ميلود.

الحلقة 63: "عدالة الملكة" (30 يوليو/تموز)

تُسلَّط الأضواء على دينيريس، وسيرسي ترد الهدية، وجايمي (نيكولاي والدو) يتعلم من أخطائه.

كتب الحلقة للتلفاز ديفيد بينيوف ودانيال ويس، وأخرجها مارك ميلود.

فيما قالت مجلة Entertainment Weekly الأميركية، إن وصف الحلقة الأولى يشير إلى وصول دينيريس إلى أرض أسلافها، وهو ما يُعد كشفاً كبيراً؛ لأنَّه حتى الآن، لم يعرف الجمهور أن أم التنانين ستصل إلى ويستروس في الحلقة الأولى.

ولكن، يثير الوصف أيضاً العديد من الأسئلة: من هو ضيف داني غير المتوقع؟ وما الهدية التي ستردها سيرسي؟ وما الخطأ الذي سيفعله جايمي؟ ومن سيثور ضد جون سنو؟

جدير بالذكر أن الموسم السابع سيحتوي على حلقتين مدتهما أطول من المعتاد، من ضمنهما الحلقة الأطول على الإطلاق بالمسلسل حتى الآن (الحلقة الأخيرة)، والتي ستكون مدتها نحو 80 دقيقة.









فيما أظهر الإعلان الدعائي للمسلسل، الذي بدأ بالنغمة السماوية لمقطع موسيقى Light of the Seven، في حين كانت صاحبت سيرسي (التي تلعب دورها الممثلة الإنكليزية لينا هيدي) في طريقها لتدمير كل شيء في الخاتمة العنيفة للموسم السادس- يذكرنا الإعلان بالشيء الوحيد الذي طالما خشيته ويستروس، وهم الوايت ووكرز وجيشهم من الأموات.

وفي الإعلان، نسمع جون سنو (كيت هارينغتون) وهو يُلقِي هذه الخطبة التاريخية: "لقرون، حارَبَت عائلاتنا، رغم اختلافاتها، عدوها المشترك معاً. ونحن بحاجة لفعل الشيء نفسه لو كنا نرغب في البقاء؛ لأنَّ العدو أصيل وحقيقي. لطالما كان كذلك".









وتوشك الأحداث على الاحتدام، ونرى داني (إميليا كلارك) وهي تصل إلى ويستروس، وجون يحارب الشمال، وبران (آيزاك هيمبستيد رايت) يستخدم قدرته على رؤية الماضي، وسانسا (سوفي تيرنر) ترتجف برداً، وجايمي (نيكولاي كوستر والدو) ذاهباً إلى القرية وفي يده حربة، ونرى نيراناً كثيفة.

في النهاية، تعطي سانسا تلميحاً غامضاً عن نبوءة عشيرة ستارك، قائلةً: "حين ينزل الثلج، وتهب الرياح البيضاء، يموت الثعلب الوحيد؛ لكنَّ القطيع يبقى".