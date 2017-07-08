الأمم المتحدة توقع مشاريع شراكة جديدة مع منظمات إنسانية قطرية تعتبرها دول الحصار كيانات إرهابية

وقّعت منظمات إنسانية قطرية؛ اليوم السبت 8 يوليو/تموز 2017 في العاصمة الدوحة؛ حزمة مشاريع شراكة مع منظمات تابعة للأمم المتحدة؛ بلغت قيمتها الإجمالية 8.5 مليون دولار أميركي.

جاء ذلك خلال الاجتماع التنسيقي الثالث بين المؤسسات الإنسانية القطرية مع المنظمات الأممية؛ للتشاور حول تنفيذ عدد من المبادرات الإنسانية.

وشارك من المؤسسات القطرية؛ كل من هيئة تنظيم الأعمال الخيرية القطرية؛ والهلال الأحمر القطري؛ وقطر الخيرية؛ ومؤسسة ثاني بن عبدالله للخدمات الإنسانية "راف"؛ ومؤسسة الشيخ عيد الخيرية؛ ومؤسسة عفيف الخيرية بحسب وكالة الأناضول.

مؤسسة #قطر_الخيرية الإرهابية حسب قائمة #دول_الحصار تجتمع مع منظمة الأمم المتحدة في الدوحة لان #قطر_ترسم_الفرح دائما على كل محتاج لها 😊👇🏻🇶🇦❤️ pic.twitter.com/2du2X0pnu9 — نــايــف الـعــنــزي (@naif313) ٨ يوليو، ٢٠١٧

وكانت دول الحصار المفروض على قطر "الإمارات و السعودية والبحرين ومصر" قد أدرجت في 8 يونيو/حزيران الماضي شخصيات وهيئات قطرية أخرى مرتبطة بالدوحة على ما أسمتها قوائم الإرهاب بينها 3 مؤسسات إنسانية وقعت اليوم شراكة جديدة مع الأمم المتحدة هي مؤسسات: قطر الخيرية والشيخ وعيد الخيرية وثاني بن عبد الله الخيرية.

وحضر عن المنظمات الأممية؛ ممثلو مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "OCHA"، والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين "UNHCR"؛ وبرنامج الغذاء العالمي "WFP"؛ وصندوق الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف"؛ ومنظمة الصحة العالمية WHO.

كما حضر الاجتماع مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، أحمد محمد المريخي.

وفي كلمة باسم المنظمات القطرية؛ أشاد محمد غانم علي المعاضيد، رئيس الهلال الأحمر "بالتطور الكبير الذي يشهده التعاون بين المنظمات الإنسانية القطرية ومنظمات الأمم المتحدة في الأزمة السورية".

فيما أكد أحمد بن محمد المريخي، مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية؛ على تعزيز الشراكة والتعاون بين المنظمات الإنسانية القطرية ومنظمات الأمم المتحدة.

وأكد ممثلو منظمات الأمم المتحدة، على تقديرهم العميق لثقافة البذل والعطاء التي يتميز بها الشعب القطري والتي مثلت حملة "حلب لبيه" واحدة من تجلياتها ونتائجها.

كما أكدوا على حرصهم على تعزيز علاقات الشراكة والتعاون مع المنظمات الإنسانية القطرية على قاعدة مبادئ ومعايير العمل الإنساني المتعارف عليها.

وحملة "حلب لبيه" هي حملة قطرية تهدف لإغاثة الشعب السوري وخاصة في حلب، أطلقتها اللجنة المنظمة لاحتفالات اليوم الوطني (حكومية)، ووصلت قيمة التبرعات فيها 85 مليون دولار في يناير/كانون الثاني الماضي.

