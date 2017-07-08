نسخة من هاتف نوكيا 3310 بسعر 2,500 دولار.. ما علاقته بترامب وبوتين؟

أطلقت شركة روسية متخصصة في صناعة الهواتف الذكية المصممة حسب الطلب نسخة من الإصدار الجديد من هاتف نوكيا الشهير، نوكيا 3310، احتفالاً بالاجتماع "التاريخي" بين ترامب وبوتين.

ويمتاز الهاتف، الذي يتوفر بسعر مرتفع جداً يصل إلى 149,000 روبل روسي أو ما يُعادل 2,500 دولار أميركي، بأنه مصنوع من هيكل معدني يجمع بين التيتانيوم والذهب، مع إضافة حلقة من الذهب على ظهره تضم صورة للرئيسين الأميركي والروسي.

واجتمع الرئيسان الأميركي دونالد ترامب والروسي فلاديمير بوتين وجهاً لوجه لأول مرة يوم، الجمعة 7 يوليو/تموز، في مدينة هامبورغ بألمانيا على هامش قمة مجموعة العشرين المقامة هناك.

وقالت شركة Caviar المنتجة على الصفحة الخاصة بالهاتف على موقعها الإلكتروني: "تكريماً لاجتماع الرئيسين الروسي والأميركي، أنشأت كافيار نموذجاً جامعاً لنوكيا 3310 مع صورة لقائدَي البلدين".









وأشارت الشركة إلى أن جعل ترامب وبوتين ينظران إلى ذات الجهة يعبر عن الرغبة المشتركة في التقدم في العلاقات الأميركية الروسية. وللدلالة إلى ضرورة الحرص على أن تكون العلاقات بين البلدين متينة، وذكرت الشركة أن الهاتف صُنع من مادة التيتانيوم مع نمط وأسلوب "فولاذ دمشق".

وأضافت كافيار أن الهاتف، الذي يحمل أيضاً شعاراً لقمة مجموعة العشرين وتاريخ ومكان انعقاد الاجتماع التاريخي، سيكون هدية لا تُنسى لمن لا يهمه التاريخ والسياسات المعاصرة.

وكانت شركة HMD Global قد كشفت النقاب عن الإصدار الجديد من نوكيا 3310، الذي يعد الهاتف الأكثر شعبية في العالم خلال حدث خاص عقدته على هامش فعاليات المؤتمر العالمي للجوال MWC 2017 الذي أقيم أواخر شهر شباط/فبراير الماضي في مدينة برشلونة الإسبانية.

ويحتوي هاتف نوكيا 3310 على لعبة الأفعى Snake والنغمات القديمة التي يحن إليها مستخدمو الهاتف القديم بنسخته الأصلية التي ظهرت قبل 15 عاماً.

وتبدو النسخة الجديدة أرفع كثيراً وأخف وزناً من النسخة الأصلية، إذ تأتي بقياسات 115.6×51×12.8 ميلليمتر، وتحتوي على شاشة من قياس 2.4 بوصة ملونة بدقة QVGA مع دعم لفتحة الذاكرة الخارجية MicroSD وكاميرا خلفية بدقة 2 ميغابكسل مع فلاش LED و16 ميغابايتاً من مساحة التخزين الداخلية.