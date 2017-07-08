نائب الرئيس الأميركي يزور ناسا ويضع يده تحت لافتة "ممنوع اللمس".. كيف برَّر مخالفة التعليمات وكيف ردَّت وكالة الفضاء؟

خالف نائب الرئيس الأميركي مايك بنس أثناء زيارته لمقر وكالة الفضاء الأميركية في كاب كانافيرال، تعليمات لناسا بوضع يده على قطعة كتب أمامها "يمنع لمسها"، ولجأ بعد ذلك إلى أسلوب يتبعه الرئيس عادة وهو إلقاء اللوم على الآخرين.

وانتشرت على الإنترنت صورة نائب الرئيس وهو يلمس القطعة خلال زيارته للقاعدة الواقعة في ولاية فلوريدا الخميس لإلقاء خطاب أمام الموظفين والتجول فيها.

وفي إحدى محطات الجولة توقف بنس أمام قطعة عليها إشارة تقول "قطعة حساسة للرحلات الفضائية" وتحذير بالخط الأحمر العريض يقول "ممنوع اللمس".

غير أن بنس وضع كفه اليسرى عليها، فيما التقطت الكاميرات صوراً لذلك. وأحد الأشخاص في الصورة هو السناتور عن فلوريدا ماركو روبيو.

وكتب بنس الجمعة تغريدة اعتذر فيها، وأنهاها بعلامة تعجب كأسلوب الرئيس دونالد ترامب. وقال مازحاً أنه لا يتحمل حقيقة اللوم لتجاهل اللافتة التي كادت يده أن تلمسها.

وكتب "عذراً من ناسا ماركو روبيو تحداني لأفعل ذلك!"

وردت ناسا بتغريدة جاء فيها أن الأمر ليس مهماً، وإن القطعة -- وهي عبارة عن قطعة معدنية كبيرة شكلها كبرج تبريد لمفاعل نووي، وجزء من مركبة فضائية يجري تصنيعها وتدعى أوريون -- تحتاج إلى تنظيف بكل الأحوال.

وعاد بنس وكتب في تغريدة مازحاً إنها ليست المرة الأولى، وأرفقها بصورة معدلة له وهو يلمس قنفذاً، وليس القطعة الفضائية.

وانتشرت الصورة الأساسية على الإنترنت ووجه العديد من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي انتقادات لاذعة لبنس. وقال مؤيدو بنس إن الموضوع لا يتحمل المبالغة به.

وكتب أحد المغردين "من الجيد أن نعرف أن نائب رئيسنا يتحلى بضبط النفس مثل تلميذ في الصف الثالث في رحلة مدرسية". وكتبت أخرى "مرة أخرى تلقي الإدارة اللوم على آخرين" في إشارة إلى تحميل بنس روبيو المسؤولية.

ومن المسائل التي وجه فيها ترامب اللوم لآخرين: اتهامه باراك أوباما بعدم التصرف بحزم أكبر في تدخل روسيا في الانتخابات مع أنه لم يقر بعلمه به بالكامل بعد، ولومه "الجنرالات" الذين قال أنه أمرهم بشن غارة في اليمن في شباط/فبراير قتل فيها أحد عناصر قوات النخبة (نيفي سيلز).

وفي الخطأ الذي حصل في ناسا، استذكر آخرون سمعة بنس المعروف بتصرفه المحافظ والصارم، لدرجة أنه قال مرة أنه لن يتناول العشاء مع امرأة إن لم تكن زوجته.

وكتب أحد المغردين "هذا مثال على سبب عدم تناولك الطعام مع النساء، أليس هذا صحيحاً؟".