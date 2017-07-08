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لـ15 دقيقة فقط.. اسبح في هذه البركة التركية واحصل على وجبة طعام مجانية!

 |  الأناضول
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TURKEY
ANADOUL

تقدم مطاعم بقضاء "سيدي كمر" بولاية موغلا غربي تركيا، وجبات طعام مجانية، لمن يستطيع البقاء 15 دقيقة في بركة مائية باردة تتغذى من مياه الثلوج.

إذ توجد في منطقة "يبرق بارك" بقضاء "سيْدي كمر" بركة ماء تتغذى على مياه الثلوج التي تأتي إليها من سفوح الجبال المجاورة.

وفي إطار تنمية القطاع السياحي في المنطقة، ذهبت عدة مطاعم حول البركة المائية، إلى تقديم وجبات طعام مجانية لمن يستطيع البقاء داخل البركة لمدة 15 دقيقة، بينما تقدم مشروبات ساخنة وباردة لمن يبقى فيها 5 دقائق.

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بركة ماء بارد بقضاء "سيدي كمر" بولاية موغلا غربي تركيا
لـ
  • بركة ماء بارد بقضاء

  • بركة ماء بارد بقضاء

  • بركة ماء بارد بقضاء

  • بركة ماء بارد بقضاء

  • بركة ماء بارد بقضاء

  • بركة ماء بارد بقضاء

  • بركة ماء بارد بقضاء

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وقال علي غوزل مدير أحد المطاعم في حديث لوسائل إعلام تركية، أن مطعمه يقدم أصنافاً مختلفة من الأطعمة والشراب لمن يستطيع البقاء لـ15 دقيقة في الماء البارد.

ولفت غوزل إلى الارتفاع الكبير في عدد السياح الأجانب إلى المنطقة في السنوات الأخيرة، مبيناً أن الكثيرين يفضلون قضاء "سيدي كمر" من أجل الحصول على الانتعاش في المياه الباردة.

من جانبه قال أنس شنر أحد زوّار البركة، إن درجة حرارة الطقس مرتفعة؛ في حين مياه البركة تكون شديدة البرودة.

وأشار إلى أن التباين الكبير بين درجة حرارة الطقس ومياه البركة، يجعل من هذه المنطقة فريدة من نوعها، وتجذب الزوار المحليين والأجانب.

 

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